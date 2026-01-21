New York borsası Trump'ın Grönland ile ilgili tarife tehditlerinin etkisiyle düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda bazı Avrupa ülkelerine gümrük vergileri uygulanacağını açıklamasının ardından artan risk algısıyla günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 800 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,76 azalarak 48.488,96 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,06 azalışla 6.796,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,39 kayıpla 22.954,32 puana geriledi.

ABD'de pazartesi "Martin Luther King Jr. Günü" dolayısıyla işleme kapalı olan pay piyasaları, haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izledi.

Jeopolitik riskler ve ticari gerilimler risk algısını artırırken, piyasalarda satış baskısı görüldü.

Hafta sonu, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulanacağını açıklayan Trump, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 tarife getirileceğini, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Trump, söz konusu tarifelerin ABD'nin Grönland'ı almasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar yürürlükte kalacağını belirtmişti.

Tarife geriliminin yeniden alevlenmesiyle piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500'deki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi, 20,1'e çıkarak yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesini gördü.

Trump'ın Grönland'ın kontrolü konusunda Avrupalı müttefikleriyle yaşadığı gerilim ve Japon tahvillerinde görülen sert satışların da etkisiyle tahvil piyasalarında da baskı arttı.

Danimarka merkezli emeklilik fonu AkademikerPension'ın, ABD'nin borcuna ilişkin mali endişeler nedeniyle ABD Hazine tahvili varlıklarından çıkacağını açıklaması da bunda etkili olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,29'a çıktı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de bu hafta açıklanacak büyüme verileri, Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Tüketici Güven Endeksi ile ABD Merkez Bankasının (Fed) yakından izlediği enflasyon göstergelerinden Kişisel Tüketim Harcamaları verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.