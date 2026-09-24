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New York borsası, tahvil getirileri ve jeopolitik gerilimle düşüşle açıldı

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New York borsası, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve Trump-Şi görüşmesi öncesi temkinli hava nedeniyle düşüşle açıldı. Açılışta Dow Jones yüzde 0,19, S&P 500 yüzde 0,51, Nasdaq yüzde 0,75 gerilerken petrol 100 doları aştı ve tahvil getirileri yükseldi.

New York borsası, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılacak görüşme öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 azalarak 51.415,75 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 azalışla 7.666,99 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,75 kayıpla 26.734,50 puana indi.

ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilimlerin en azından ABD'de kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar sürebileceği endişeleri petrol fiyatlarını yeniden 100 doların üzerine taşırken pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş enerji maliyetleri kaynaklı enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırırken, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü seyrettiğine işaret eden veriler de ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin adımlarını sürdürebileceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Bu gelişmeler tahvil getirilerini yukarı çekerek piyasalar üzerinde baskı oluşturdu.

ABD'nin 30 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 5,446'ya çıkarak Haziran 2004'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyesini gördü. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,15 ile Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin, bugün gerçekleştireceği görüşme de yatırımcıların odağında bulunuyor.

İki liderin görüşmesinde ticaret ilişkilerinin yanı sıra yapay zeka ve jeopolitik konuların ele alınması bekleniyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün yaptığı açıklamada, Çin ile kasım ayında sona erecek Busan mutabakatının 10 Ocak'a kadar uzatılması konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 19 Eylül ile biten haftada 197 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Kaynak: AA
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