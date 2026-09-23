New York borsası, petrol ve tahvil getirilerinin etkisiyle yüzde 0,68 düşüşle kapandı

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NEW New York borsası, petrol fiyatları ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki yükselişin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,68 azalışla 51.511,59 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,75 azalışla 7.706,05 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 1,13 kayıpla 26.936,04 puana indi.

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin gelişmeler, petrol fiyatları ve tahvil faizlerinin seyri yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında diplomatik temaslar sürerken ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li yetkililerin New York'ta İran heyetiyle yaklaşık üç saat süren bir görüşme yaptıklarını ve görüşmenin "çok iyi" geçtiğini bildirmişti.

Trump, İran'la krizin 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden sonra sona ereceğini düşündüğünü belirtmişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin diplomasiye hazır olduğunu ancak ABD'nin tehdit ve baskılarına karşı savaştan korkmadıklarını söyledi.

Diplomatik girişimlere karşın piyasalarda temkinli seyir sürerken Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 doların üzerine çıktı.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş enerji kaynaklı enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırırken, güçlü ekonomik veriler de ABD Merkez Bankasının (Fed) ekimde yeni bir faiz artışına gidebileceğine yönelik beklentilerini güçlendirdi. Bu gelişmeler tahvil getirilerini yukarı çekerek piyasalar üzerinde baskı oluşturdu.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 5,135 ile Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD'nin 2 yıllık Hazine tahvilinin getirisi de yüzde 4,947 ile Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde 57 değerini alarak 52 ayın en yüksek seviyesine çıktı ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Aynı dönemde hizmet sektörü PMI da 58,7 ile 59 ayın en yüksek değerini gördü.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, enflasyon hedefine ulaşılmasına yönelik risklerin arttığını, iş gücü piyasasına ilişkin risklerin ise azaldığını belirtti.

Barr, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilemesini sağlamak amacıyla ilave politika ayarlamalarına ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA