New York borsası Orta Doğu ve yapay zeka iyimserliğiyle yükseldi

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New York borsası, Orta Doğu'da anlaşma sağlanabileceği beklentilerinin enerji arzına ilişkin endişeleri hafifletmesi, tahvil getirilerindeki yükselişin hız kesmesi ve yapay zekaya yönelik iyimserlikle haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artışla 51.359,7 puana tırmandı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artarak 7.709,86 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,12 yükselişle 26.970,95 puana çıktı.

ABD'li ve İranlı müzakerecilerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak kademeli bir anlaşmayı değerlendirdiğine ilişkin haberler, petrol fiyatlarındaki yükselişi frenlerken tahvil piyasalarındaki satış baskısının da bir miktar azalmasına katkıda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da İran'ın ABD ile savaş peşinde olmadığını ve müzakereye dayalı bir anlaşma sağlama konusunda istekli olduğunu belirtti.

Dün 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni günde yüzde 5,18 seviyesinde dengelendi. ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi ise 2004'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyenin ardından yüzde 5,48 seviyesinde işlem gördü.

Yapay zekaya yönelik iyimserlik de piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

Akamai Technologies'in hisseleri, yapay zeka şirketi Anthropic ile 11,6 milyar dolarlık çok yıllı bir anlaşma yaptığını açıklamasının ardından yüzde 13,4 yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ağustosta, düşüş beklentilerinin aksine değişim göstermedi.

Kaynak: AA