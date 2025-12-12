Haberler

New York borsası karışık seyirle açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık bir görünümle başladı. Dow Jones endeksi artış gösterirken, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde düşüş yaşandı. Yatırımcıların teknoloji hisselerine yönelik rotasyon devam ediyor. Oracle'ın beklenenin altında kalan finansal sonuçları ve Fed yetkililerinin faiz kararları hakkında açıklamaları da gündemde.

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 artarak 48.806,81 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalışla 6.890,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 kayıpla 23.491,12 puana düştü.

Yatırımcıların teknoloji hisseleri rotasyonu sürerken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında karışık seyir izlendi.

Bu hafta bilançosunu açıklayan Oracle'ın hisseleri, gelirinin beklentilerin altında kalması dolayısıyla dün yüzde 11 değer kaybetmişti. Nvidia, CoreWeave ve Micron gibi şirketlerin hisselerinden de çıkış olmuştu. Oracle'ın hisseleri yeni işlem gününe de yüzde 1'den fazla düşüşle başladı.

Analistler, Oracle'ın finansal sonuçlarının, teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarının ne kadar hızlı gelir getirebileceği yönündeki tartışmalara yeni bir boyut kattığını belirterek, yatırımcıların finans ve sigorta gibi sektörlerdeki şirketlerin hisselerine yöneldiğini anlattı.

Dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Broadcom'un hisseleri de şirketin beklentilerden iyi kar ve gelir bildirmesine rağmen yüzde 7 değer kaybetti.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinden Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid ile Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilen toplantıda politika faizinin 25 baz puan düşürülmesi kararına neden karşı çıktığına yönelik açıklama yaptı.

Bir önceki Fed toplantısında da politika faizinin sabit tutulması yönünde oy kullanan Schmid, o süreden bu yana çok az şeyin değiştiğini belirtti.

Schmid, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu, ekonominin ivmesini koruduğunu ve iş gücü piyasasının soğumaya rağmen büyük ölçüde dengede kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Mevcut para politikası duruşunun sadece mütevazı bir şekilde kısıtlayıcı olduğuna işaret eden Schmid, bu nedenle bu hafta faiz oranının değiştirilmemesini tercih ettiğini kaydetti.

Goolsbee de eylül ve ekim aylarındaki toplantılarda faiz oranlarını düşürme yönünde oy kullanmış olsa da özellikle enflasyon konusunda daha fazla veri elde edene kadar faiz oranlarını daha fazla düşürmek için beklemeleri gerektiğine inandığını vurguladı.

Enflasyonun geçici olacağı varsayımıyla faiz indirimlerini çok fazla öne çekmekten endişe duyduğunu aktaran Goolsbee, daha fazla kanıt elde etmenin daha akıllıca bir seçim gibi göründüğünü belirtti.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, enflasyondan çok iş gücü piyasası konusunda endişe duyduğunu belirterek, Fed'in ocak ayındaki toplantısında daha fazla veriye sahip olacağını söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da iş gücü piyasasının kademeli olarak soğuduğu ancak enflasyonun hedefin üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Rusya, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda Türk gemisini vurdu

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Rusya, Türk yük gemisini vurdu
Fotoğrafın arkasından kriz çıktı! Erdoğan'la Putin yan yanayken, Şerif ayrı oturdu

Erdoğan'la Putin yan yanayken, o ilginç bir nedenle ayrı oturmuş
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı

Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı
Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna'dan dudak uçuklatan talep

Sarıgül'ün gelininin milyarlık talebi ağızları açık bıraktı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Ankaralılara kötü haber! Yılbaşı öncesi yüzde 35 zam geldi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Sıla Bebek paylaşımı davasında Gülben Ergen suçsuz bulundu

Sosyal medya paylaşımı başına iş açmıştı! Mahkeme kararını verdi
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
title