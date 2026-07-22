New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları öncesinde artan jeopolitik riskler ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 artışla 52.287,14 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalışla 7.497,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 kayıpla 25.693,71 puana geriledi.

Yarı iletken şirketlerinin hisselerindeki dalgalanma sürerken pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Analistler, yapay zeka odaklı rallinin devam edip etmeyeceğine ilişkin ipuçları verebilecek büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları öncesinde yatırımcıların temkinli bir tutum sergilediğini söyledi.

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Alphabet ve Tesla'nın bugün piyasa kapanışının ardından açıklayacağı finansal sonuçlar beklenirken, özellikle şirketlerin yapay zeka yatırımları ve ileriye dönük beklentileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bilanço sezonunda telekomünikasyon şirketi AT&T'nin ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde abone kazanmasının ardından hisseleri yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

Super Micro Computer'ın hisseleri de şirketin beklenenden daha yüksek brüt kar marjı öngördüğünü ve 60 milyar doların üzerinde yeni sipariş aldığını açıklamasının ardından yaklaşık yüzde 13'ten fazla değer kazandı.

Jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. Orta Doğu'da süren çatışmalar ve Yemen'deki İran destekli Husilerin deniz taşımacılığına yönelik tehditleri küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı.

Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2,6 artışla 93,4 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 86,4 dolardan alıcı buldu.

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin diplomatik çözüme açık olduğunu ancak İran'ın müzakerelerde verdiği taahhütleri yerine getirmediğini savundu.

İran'ın ABD ile doğrudan ve dolaylı temas kurarak görüşme talebinde bulunduğunu belirten Rubio, "Eğer ciddilerse biz de ciddiyiz. Değillerse çıkarlarımızı ve müttefiklerimizin çıkarlarını korumak için gerekli adımları atacağız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı veya başka bir silahla ateş açması halinde ABD'nin Tahran'da veya yakınındaki bir köprü ya da elektrik santralini bombalayacağını ifade etti.