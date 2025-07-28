New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

New York borsası, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında sağlanan ticaret anlaşmasının ardından ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz kararını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 azalışla 44.873,66 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artışla 6.393,86 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,33 artışla 21.177,28 puana çıktı.

ABD ile AB arasında sağlanan ticaret anlaşmasının ardından pay piyasalarında, ABD ve Çin arasındaki görüşmelerden gelecek detaylar öncesi yeni haftanın açılışında karışık bir seyir izlendi.

ABD yönetiminin ticaret konusunda sağladığı anlaşmalar gelecek döneme yönelik iyimserliği artırırken, ABD Başkanı Donald Trump, dün AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını açıkladı.

Analistler, ABD ile AB arasında sağlanan ticaret anlaşmasının haftalar süren belirsizliğin ardından geldiğini ve ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından biri olan AB ile ticaret savaşının önüne geçilebileceğine dair iyimserliği desteklediğini belirtti.

ABD'nin Japonya, Endonezya ve Filipinler gibi önemli ticaret ortaklarıyla yaptığı bir dizi anlaşma da geçen hafta piyasalardaki risk iştahını beslemişti.

Ayrıca ABD'li ve Çinli yetkililer devam eden ekonomik anlaşmazlıkları ele almak amacıyla bugün Stockholm'de görüşmelere yeniden başlarken, bu görüşmelerden gelecek haber akışı yakından takip edilecek.

Öte yandan ABD Merkez Bankasının bu hafta düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar yatırımcıların odağında bulunuyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise sahibi olduğu golf tesislerini gezmek için İskoçya'da yaptığı ziyarette İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesi öncesi, Fed'in bu haftaki toplantısına ilişkin bir soruyu yanıtladı. Trump, bankanın faiz oranını düşürmesi gerektiğini yineledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam ve büyüme verileri izlenecek. Söz konusu verilerde ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha fazla ipucu aranacak.

"Muhteşem yedili" olarak adlandırılan şirketlerden Meta, Microsoft, Apple ve Amazon'un bu hafta açıklanacak bilançoları da yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.