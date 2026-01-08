Haberler

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,41, S&P 500 yüzde 0,15 ve Nasdaq yüzde 0,20 düşüş gösterdi. Yatırımcıların gözleri yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde. Ülkedeki işsizlik maaşı başvuruları da arttı.

New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,41 azalarak 48.794,70 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 azalışla 6.910,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 kayıpla 23.536,07 puana geriledi.

ABD'de yarın açıklanacak kritik tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi artarak 208 bine yükseldi.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 artarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti, aynı dönemde yüzde 1,9 düştü.

ABD'nin dış ticaret açığı ise geçen yıl ekim ayında 29,4 milyar dolara inerek Haziran 2009'dan bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Kurumsal tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri ekipman üretimindeki sorunları çözene kadar savunma şirketlerinin temettü dağıtımı ve hisse geri alımı yapmasına izin vermeyeceğini açıklamasının ardından dün düşüşe geçen savunma hisseleri, Trump'ın 2027 yılı savunma bütçesinin 1,5 trilyon olması gerektiğini belirtmesi sonrası yükseldi.

Savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren şirketlerden Raytheon'un hisseleri yüzde 4'ün, Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 7'nin ve Northrop Grumman'in hisseleri yüzde 9'un üzerinde değer kazandı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
