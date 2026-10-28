New York borsası Fed kararı öncesi karışık açıldı, çip hisseleri Nasdaq'ı destekledi

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NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 azalarak 52.335,43 puana indi. ?S&P ?500 endeksi yüzde 0,17 artışla 7.735,56 puana, ?Nasdaq endeksi yüzde 0,24 kazançla 26.541,61 puana yükseldi.

Fed'in açıklayacağı faiz kararı ve Alphabet ile Microsoft'un piyasa kapanışının ardından yayımlayacağı bilançolar beklenirken, çip hisselerindeki artışlar Nasdaq endeksini destekledi.

Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix'in Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, şirketin üçüncü çeyrekte rekor kar açıklaması sonrasında yüzde 8'den fazla yükseldi.

SK Hynix'in hisselerindeki artış, ABD'li çip üreticilerinin hisselerini de yukarı taşıdı. Nvidia'nın hisseleri yüzde 1, Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 2 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 3,5 değer kazandı.

Analistler, eylülde 25 baz puan faiz artışına giden Fed'in bugün politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit tutmasının beklendiğini ancak gelecek toplantılarda yeni faiz artışı sinyalinin verilebileceğini belirtti.

Teknoloji devlerinin açıklayacağı finansal sonuçların da yatırımcıların odağında yer aldığına işaret eden analistler, bilançolarda yapay zeka altyapısına yapılan yoğun harcamaların kalıcı bir gelir artışına dönüşüp dönüşmediğine dair ipuçları aranacağını kaydetti.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışının ardından bilançosunu yayımlayan hisse senedi alım satım platformu Robinhood'un hisseleri, karında azalış bildirmesi sonrasında yüzde 6'ya yakın değer kaybetti.

Öte yandan, Trian Fund Management liderliğindeki bir yatırımcı grubunun ABD'li hızlı servis restoran zinciri Wendy's'i satın almak için 1,4 milyar dolarlık teklifte bulunması sonrasında Wendy's'in hisseleri yüzde 14,5 artışla güne başladı.

Kaynak: AA