Haberler

New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Kevin Warsh başkanlığında açıklayacağı ilk faiz kararı öncesinde güne yükselişle başladı. Dow Jones yataya yakın seyrederken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri pozitif açılış yaptı. Fed'in faizi sabit tutması beklenirken, Warsh'ın basın toplantısı ve ekonomik projeksiyonlar yakından takip edilecek.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) Kevin Warsh başkanlığında açıklayacağı ilk faiz kararı öncesinde güne yükselişle başladı.

Dow Jones endeksi yataya yakın seyirle 51.937,56 puanla açılış yaptı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artarak 7.524,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kazançla 26.493,82 puana yükseldi.

ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyona ilişkin endişeleri hafifletmesiyle hafta başında yükselişin görüldüğü pay piyasalarında, dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün açılışta çip hisselerindeki toparlanmanın desteğiyle pozitif görünüm öne çıktı.

Yatırımcıların odağında Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar bulunurken, bankanın Kevin Warsh başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantıda politika faizinin yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulması bekleniyor.

Kararın ardından Warsh'ın düzenleyeceği ilk basın toplantısında enflasyon, iş gücü piyasası ve ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmeleri ile para politikasının geleceğine yönelik vereceği mesajlar yakından takip edilecek.

Fed ayrıca toplantı sonrasında büyüme, enflasyon ve işsizlik tahminlerini içeren güncel ekonomik projeksiyonlarını yayımlayacak. Politika yapıcıların faiz beklentilerini ortaya koyan noktasal grafik (dot plot) de yatırımcılar tarafından değerlendirilecek.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata dair gelişmeler takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, son yaptığı açıklamada İran ile mutabakata ilişkin "Hoşuma gitmezse, uygun şekilde davranmazlarsa, başlarının tam ortasına bombaları bırakırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
CHP'de birçok il başkanı görevden alındı! Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir de var

Kılıçdaroğlu'ndan yeni "arınma" dalgası! İl başkanları görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı

Kararnamede dikkat çeken isim! 'Barbie Kaymakam'a kritik görev
2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı
İtalya Başbakanı Meloni’nin kızı Ginevra, G-7 Zirvesi’nin en konuşulan ismi oldu

G-7 Zirvesi’nin en konuşulan ismi: Kameralardan köşe bucak kaçtı
Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı! Cenazede utandıran manzara

Ünlü oyuncunun cenazesinde utandıran manzara
2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı

Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak
Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor

Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor