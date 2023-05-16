New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de borç limiti krizine ilişkin endişelerle ve beklentilerin altında kalan perakende satış verilerinin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,01 azalışla 33.012,14 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,64 kayıpla 4.109,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 azalarak 12.343.05 puana indi.

ABD'de borç limiti ve para politikası konusundaki belirsizlikler sürerken, beklentileri karşılayamayan perakende satış verileri ile ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Home Depot'nun finansal sonuçları sonrası pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Piyasalarda dikkatler, ABD Başkanı Joe Biden'ın borç limitine ilişkin Kongre liderleriyle bugün yaptığı görüşmeye çevrildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hafta sonuna kadar anlaşma sağlanmasının mümkün olduğunu, anlaşmanın o kadar da zor olmadığını belirtti.

Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell da temerrüde düşülmeyeceğinden emin olduklarını vurguladı. Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ise borç limiti konusunda bir anlaşmaya daha yakın olduklarını kaydetti.

Ayrıca ABD basınında yer alan haberlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın borç limiti müzakereleri devam ederken daha önceden planlanan yurtdışı ziyaretlerini kısa keseceği bildirildi. Çarşamba günü G7 Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya gitmesi planlanan Biden'ın, zirvenin tamamlanmasının hemen ardından pazar günü ABD'ye geri döneceği ve Papua Yeni Gine ile Avustralya ziyaretlerini yapmayacağı aktarıldı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin enflasyonun kontrol altına alındığına hala ikna olmak istediğini ve gerekirse faiz oranlarının daha da artırılmasını destekleyeceğini aktardı.

New York Fed Başkanı John Williams da enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu kaydetti. Ekonominin daha normal kalıplara dönmeye başladığına işaret eden Williams, talep ve arzın yeniden dengelendiğinin görülmeye başlandığını aktardı. Williams, enflasyonun kademeli olarak doğru yönde ilerlediğini belirterek, Fed'in kararlarının ekonomi üzerinde etki göstermesinin zaman aldığını ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise haziran toplantısı için herhangi bir karar vermediğini belirterek, faiz indirimlerini tartışmak için çok erken olduğunu dile getirdi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar, nisanda aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

Ülkede sanayi üretimi de nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ayrıca, ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Home Depot'un ilk çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması da piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu. Home Depot'nun 20 yılı aşkın süredir en büyük gelir kaybını açıklaması ve bu yıl için tahminlerinde düşüşe gitmesi sonrası hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer yitirdi.