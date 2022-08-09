New York borsası düşüşle kapandı New York borsası, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi günü düşüşle tamamladı. New York borsası, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 azalışla 32.774,41 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,42 azalarak 4.122,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,19 kayıpla 12.493,93 puana indi. ABD'de yarın açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi öncesi yatırımcılar temkinli bir seyir izlerken endeksler, şirketlerin hayal kırıklığı yaratan gelir görünümlerinin etkisiyle düşüş gösterdi. Çip üreticilerinden Nvidia'nın ardından Micron Technology'nin de makroekonomik faktörler ve tedarik zinciri kısıtlamaları nedeniyle gelirlerinin beklentilerin gerisinde kalabileceği uyarısında bulunması sonrası çip şirketlerinin hisselerinde düşüş kaydedildi. Analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların odağında olduğunu belirtti. Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşle enflasyonda hafif bir yavaşlama öngörüldüğüne işaret eden analistler, verinin ülkede para politikasının geleceğine ilişkin belirsizlikleri de azaltmasının beklendiğini kaydetti. Ekonomi AA / Dilara Zengin Okay Tam Gemi Şok Denemeleri Dow Jones New York Ekonomi Haberler

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