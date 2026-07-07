Haberler

New York borsası karışık seyirle açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York borsası, çip şirketlerindeki satış baskısıyla güne karışık başladı. Dow Jones yükselirken, Nasdaq ve S&P 500 geriledi. DeepSeek'in yapay zeka çipi haberi ve jeopolitik gelişmeler etkili oldu.

NEW New York borsası, çip şirketlerinin hisselerindeki satış baskısıyla güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 artarak 53.104,06 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalışla 7.516,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,62 kayıpla 25.960,13 puana geriledi.

Çip şirketlerinin hisselerindeki satış baskısıyla pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Analistler, Çinli girişim DeepSeek'in kendi yapay zeka çipini geliştirdiğine dair haberin, çip şirketlerindeki satış dalgasında etkili olduğunu belirtti.

AMD, Micron Technology, Lam Research ve Applied Materials'ın hisseleri yaklaşık yüzde 6, Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 5, Nvidia ve Qualcomm'un hisseleri yüzde 2 ve Broadcom'un hisseleri yüzde 1 değer kaybetti.

Bugün Nasdaq-100 endeksinin bir bileşeni olarak işlem görmeye başlayan SpaceX'in hisseleri de yüzde 1 geriledi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin talebi üzerine fiyatlarında "büyük bir indirime gideceğini" duyurduğu Walmart'ın hisseleri güne yüzde 1,5 kazançla başladı.

Bu gelişmelerin yanı sıra jeopolitik gelişmeler de yakından takip ediliyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarına yeniden başladığına dair haber sonrasında, Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanabileceği endişeleriyle petrol fiyatları yükseldi.

Brent petrolün varili TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 1,6 artışla 73,16 dolara çıksa da savaş öncesi seviyelerde kalmayı sürdürdü.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'nin dış ticaret açığı mayısta aylık bazda yüzde 42,2 artarak 77,6 milyar dolarla Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Beştepe'de tarihi görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler

Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler: Zirve Türkiye'de olmasaydı...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası

Biri bu sapığı durdursun! İki kez istismar etti yetmedi bir de kaçırdı
Adana'da minibüsün yaya geçidinde çarptığı kişi hayatını kaybetti

Daha 22 yaşındaydı! Genç kızın sonu kahretti
Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Acun Ilıcalı, Hull City'e imza attırdı

Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Acun Ilıcalı, Hull City'e imza attırdı
Bahşiş almak için konvoya dalıp kazaya neden olan kuryeye 101 bin lira ceza kesildi

Üç kuruş bahşiş almak isterken rekor cezaya çarptırıldı!
Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Rahmi Koç hediye etmiş

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Hediye edişlmiş
Kardeş katliamı kamerada! Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürdü

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürüp kaçtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi

Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi