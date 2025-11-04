Haberler

Nevzat Burak Seyrek, İş Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Oldu

Türkiye İş Bankası I. Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Burak Seyrek, bankanın iştiraki olan İş Portföy'ün Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Seyrek, kariyeri boyunca birçok grup firmasında yöneticilik yapmış olup, İş Portföy’ü gelecekteki hedefleri doğrultusunda yönlendirecek.

Türkiye İş Bankası I. Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Burak Seyrek, grup bünyesinde bankanın iştiraki olan İş Portföy'ün Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Seyrek, İş Bankası Grubu'ndaki kariyer hayatı boyunca banka nezdindeki görevleri haricinde İş Finansal Kiralama, İş Faktoring, Anadolu Sigorta, Anadolu Hayat Emeklilik, İşbank AG, İşbank Rusya JSC, BAYEK-Bayındır Sağlık Hizmetleri ve Trakya Yatırım Holding başta olmak üzere çok sayıda grup firmasında Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Seyrek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1990'da Türkiye İş Bankası AŞ Eğitim Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak işe başlayan Seyrek, 1992-1994'te I. Krediler Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı, 1994-2001 arasında İşbank GmbH Genel Müdürlüğü Frankfurt'ta Kredi Uzmanı ve Müdür Yardımcısı, 2001-2004'te Başkent Şubesi'nde Müdür Yardımcısı, 2004-2007'de Ostim Şubesi'nde Şube Müdürü, 2007-2010'da Ankara Merkez II. Bölge Müdürü, 2010-2011'de Ticari Bankacılık Ürün Müdürü, 2011-2013'te Ticari Bankacılık Satış Müdürü, 2013'te KOBİ ve İşletme Bankacılığı Satış Müdürü olarak görev yaptı.

1 Ekim 2013'te İşbank AG'nin Genel Müdürlüğüne atanan Seyrek, 2016'da İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı oldu, 2023 Aralık'ta ise I. Genel Müdür Yardımcılığına yükseltildi. Ekim 2025'te İş Bankasındaki görevinden ayrılarak İş Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Seyrek, aynı zamanda İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TİBAŞ 100. Yıl Vakfında Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini de sürdürüyor.

İş Bankasında uzun yıllar üst düzey yöneticilik pozisyonlarında sorumluluklar üstlenen ve ekim ayı itibarıyla İş Bankası I. Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılan Seyrek, grup bazında stratejilerin İş Portföy ile koordine edilmesinde, grubun sermaye piyasalarına ilişkin gelecek dönem hedeflerinin gerçekleştirilmesinde deneyimlerinden faydalanılmak üzere İş Portföy'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı.

600 milyon dolarlık portföy büyüklüğünden 25 milyar doların üstü

İş Bankasının önemli faaliyet alanları arasında sermaye piyasaları da yer alıyor. Banka tarafından 2000'de kurulan, yatırım fonları, emeklilik fonları, gayrimenkul ve girişim sermayesi fonlarıyla bireysel portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunan İş Portföy Yönetimi AŞ, 25 yılda 600 milyon dolarlık portföy büyüklüğünden 25 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Türkiye'nin çevre hassasiyetiyle yatırım yapan ilk çevre fonunu, çocukların geleceği için birikim yapmayı teşvik eden kumbara fonunu, cinsiyet eşitliğine dayalı ilk kadın fonunu hayata geçiren İş Portföy, komisyon gelirlerini TEMA, Türk Eğitim Vakfı ve Türkiye Tenis Federasyonu ile paylaşan, etki yatırımı ile sürdürülebilirliğin kesiştiği sosyal sorumluluk niteliğindeki fonları da sektöre kazandıran bir şirket olarak öne çıkıyor.

Elektrikli araçlar, siber güvenlik, dijital oyun ve teknoloji gibi alanlarda tematik fonlar sunan İş Portföy, girişim sermayesi ve gayrimenkul fonlarıyla da reel ekonomiye kaynak sağlıyor.

İş Portföy, finansal teknolojilerden sürdürülebilir fon stratejilerine ve yapay zeka destekli yatırım danışmanlığına kadar pek çok alanda gerek yerli gerekse uluslararası yatırımcılara yönelik ürün çeşitliliğini artırarak Türkiye'nin yatırım potansiyelini dünyaya taşımayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Kilis
