Nevşehir Kapadokya Havalimanı yeni terminal binası ilk yolcularını ağırladı

Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın genişletilmesi kapsamında birinci etap inşaat çalışmasının tamamlanmasıyla yeni terminal binası ilk yolcularını karşıladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, yıllık yolcu kapasitesinin 700 binden 2 milyona yükseltilebilmesi amacıyla Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda başlattığı çalışmaların ilk etabı tamamlandı.

Yeni Terminal Binası ve Mütemmim Tesisleri Projesi kapsamında yapımı tamamlanan iç ve dış hat giden yolcu salonlarında bugün itibarıyla hizmet sunulmaya başlandı.

Çalışmalar kapsamında, 3 bin 500 metrekare olan eski terminal binası kullanıma kapatılırken, 10 bin 500 metrekare alana sahip yeni terminal binası devreye sokuldu. Uçak park yeri ise 5'ten 9'a yükseltildi.

Karşılıklı İstanbul-Nevşehir uçuşlarını tercih eden yolcular, hizmete açılan binayı kullanmaya başladı.

Yeni terminal binası yerli ve yabancı turistleri memnun etti

Yeni terminal binasını kullanan yolculardan Buse Habbaze, AA muhabirine, Kapadokya'daki turistik merkezleri gezmek için yaptıkları seyahatte her iki terminal binasını da kullandıklarını söyledi.

Cuma günü eski terminal binasına geldiklerini anımsatan Habbaze, "Dönüşümüz de yeni binadan oldu. Burası gayet güzel, Nevşehir'e hayırlı olsun. Diğerine indiğimizde eski olduğunu fark etmiştim, 'Keşke Kayseri'ye inseydik demiştim' ama burası güzel olmuş. Orası ufak olmasından dolayı tıkış tıkış oluyordu, burası ise gayet ferah." diye konuştu.

Şahin Özsoy ise yeni hizmet alanının açılmasının mutluluğunu duyduğunu belirterek, "Eskiye göre daha iyi, daha gelişmiş bir terminal olmuş. Burası turizm bölgesi olduğundan kendine yakışan bir bina olmuş. Bundan iyisi can sağlığı." dedi.

ABD'li turist Alison Moreno ise hafta sonu tatil için geldiği Kapadokya'dan ayrılırken farklı bir hizmet alanıyla karşılaştığını dile getirerek, "Burası gerçekten heyecan verici. Bolca oturma alanı var. Havalimanının yeni binasını kullanmanın mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Singapurlu turist Darıus Koh da bölgeyi ziyaretinde eski ve yeni terminal binasını deneyimlediğini aktararak, "Yeni havalimanı binası, eskisine kıyasla uluslararası havalimanına daha çok benziyor diyebilirim. Burası gerçekten çok temiz ve herkesin oturabilmesi için bolca koltuk var. Geçen yolcu sayısına göre check-in kontuarları da yeterli sayıda." diye konuştu.

İkinci etap inşasının devam ettiği havalimanındaki çalışmaların bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.