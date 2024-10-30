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Nesli Tükenme Tehlikesindeki Mersin Balığı Denize Salındı

Nesli Tükenme Tehlikesindeki Mersin Balığı Denize Salındı
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Sinop'un Ayancık ilçesinde bir balıkçının ağına takılan nesli tükenmekte olan mersin balığı, duyarlı bir şekilde yeniden denize bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgede yapılan salım çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan bu olay, mersin balığının korunmasına olan duyarlılığı ortaya koydu.

Sinop'un Ayancık ilçesinden Karadeniz'e açılan balıkçının ağına nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Mersin balığı takıldı. Duyarlı balıkçı balığı tekrar suya bıraktı, o anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

Türkiye'de nesli tükenmekte olan mersin balığının yetiştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından Sinop sularına 11 bin mersin balığı salınmıştı. 24 Kasım 2023 tarihinde salınan mersin balıkları Ayancık'ta balıkçı ağlarına takıldı. Sinop'un Ayancık ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçı Nejat Demircan'ın ağlarına 1 adet mersin balığı takıldı. Duyarlı balıkçı, ağa takılan balıkları tekrar denize saldı.

Nesli tükenme tehlikesi bulunan ve katma değeri yüksek bir tür olan mersin balığının korunmasına yönelik duyarlılığını vurgulayan balıkçı Nejat Demircan, "Ağımıza bir tane çipli mersin balığı denk geldi. Mersin balığımızın denizlerde büyümesi için, yeni nesiller için tabii ki bu balığımızı salacağız. Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı bunları Sinop'ta denize salmışlardı. Bayağı bir büyümüş" diyerek Mersin balığını tekrardan suya saldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık Denizcilik Ayancık 3-sayfa Ekonomi Mersin Çevre Yaşam sinop

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