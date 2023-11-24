Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Mersin Balıkları Yeşilırmak'a Salındı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan 5 bin çipli mersin balığı, Yeşilırmak'a salındı.

Çarşamba ilçesinde denizde yaşayıp üremek için nehirleri tercih eden ve nesli tükenme tehlikesi altında olan, ekonomik değeri yüksek mersin balığının salımı yapıldı. Amasya Yedikır Üretim İstasyonu'nda üretilen mersin balıkları, Yeşilırmak, Kızılırmak ve Sakarya Nehri'ne salındı. Yeşilırmak'a 5 bin adet çipli balık salımı yapıldığını söyleyen Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Bölge balıkçıklarımızdan bu balığın avlanmamasını, ağlarına takılan olursa da geri bırakmalarını rica ediyorum" dedi.

'TAKİP İÇİN ÇİP TAKILDI'

Mersin balıklarının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için balıklandırma çalışmalarının önemli olduğunu söyleyen Sağlam, "Bakanımız Sinop'ta Kızılırmak'ta, eş zamanlı olarak da Sakarya ve Yeşilırmak nehirlerinde balıklandırma çalışması yapıyor. Ağustos ayı içerisinde 3 milyon 200 bin adet pullu sazan salımı yapıldı. Nesli tükenmekte olan mersin balığıyla ilgili balıklandırma çalışması yaptık. Bu balığın 1971 yılında avlanması kısıtlanmıştı. 1997 yılında ise tamamen yasaklandı. Değerli bir balık ama nesli tükeniyor. Geçmişte Yeşilırmak'ta balığa rastlandığı söylenmekteydi ama bugünlerde hiçbir şekilde rastlanmıyordu. Mersin balığı, tatlı suda yumurta bırakıp, yaşamını denizde sürdüren ve denizle mutlak bağlantılı yerlerde üretilmesi gerekiyor. 25-30 santim büyüklüğündeki 5 bin adet balığımızı Yeşilırmak ile buluşturduk. Bu noktada denize yakın bir yeri seçtik. Mersin balığı, eskiden kralların birbirine hediye ettiği bir balık. Görüntüsü köpek balığını andırıyor. Balıkların takip edilmesi açısından üzerinde çipler var. Her türlü bilgi de balıkların üzerinde var. Bilinmeyecek bir balık değil. Sürdürülebilir bir balıkçılık için her türlü balığın mutlak surette gerek avlanma sürelerine dikkat edilmesi gerekir. Bu balık çok geç büyüyor. 6-7 yılda büyüyebildiği için de kültür balıkçılığı yapılamıyor" diye konuştu.