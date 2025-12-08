Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Haberler

Güncelleme:
Aydın'ın en önemli tarım ürünlerinden biri olan incir, dünya genelinde büyük ilgi görürken, incirin tüketimini artırmak ve kentin marka değerini yükseltmek amacıyla uzun yıllardır yürütülen çalışmalar sonucunda 25 yıl önce Türkiye'de ilk kez üretilen 'incir döneri' vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Dünyada incir üretiminde lider konumda bulunan Aydın'da, incirin farklı alanlarda kullanılmasını sağlamak amacıyla birçok yenilikçi ürün geliştiriliyor.

ET DEĞİL, İNCİR DÖNER

İncir cipsinden incir kolonyasına kadar geniş bir yelpazede değerlendirilen coğrafi işaretli Aydın inciri, yerel ekonomiye katkı sunarken, bir firmanın 25 yıl önce AR-GE çalışmaları sonucunda ortaya çıkardığı "İncir Döneri" ise hem görüntüsü hem lezzetiyle dikkat çekiyor.

"ÇOK SEVİLDİ"

Firmanın Bölge Müdürü Hasan Hüseyin Yörük; "Aydın'ımızın simgesi olan incirimizi birçok üretim departmanlarında ve bantlarda kullanmaktayız. İncirle alakalı 35 ayrı çeşit ürün çalışmaktayız. 2000 yılında incir döneri ile beraber Türkiye Geliştirme Ödülü'nü aldık. İnciri genç nesillere, çocuklarımıza daha nasıl sevdirebiliriz, tüketimi daha nasıl artırabiliriz adıyla yapılan AR-GE çalışmalarımız sonucunda Türkiye'de ilk incir döneri üretimine başladık ve çok sevildi." dedi.

"BİR ÇOK ÇEŞİDİ VAR"

Yörük, sözlerine şu şekilde devam etti: "25 yıl olmasına rağmen hala müşterilerimiz arayıp sorduğu bir ürünümüz. İncirimizi, cevizli incir, tahinli, çikolatalı incir, incir drajesi, metal kutularda olan Aydın Zeybekli incirlerimiz ve birçok daha incir çeşitlerimizi mağazalarımızda sunmaktayız"

