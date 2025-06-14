NDK, Türkiye'de Radyasyon Seviyeleri Sabit Kalıyor

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Nükleer Düzenleme Kurumu, Türkiye'deki radyasyon seviyelerinin İsrail'in İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik saldırılarından etkilenmediğini açıkladı. RADİSA sistemi aracılığıyla sürekli izlenen radyasyon seviyeleri, 14 Haziran 2025 itibarıyla herhangi bir artış göstermedi.

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), Türkiye'deki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artışın söz konusu olmadığını bildirdi.

Kurumun internet sitesinde yayımlanan duyuruda, İsrail'in İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ne gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin radyolojik değerlendirmeye yer verildi.

Türkiye genelinde 239 istasyonu haiz Radyasyon İzleme ve Uyarı Sistemi Ağı (RADİSA) marifetiyle havadaki radyasyon seviyelerinin sürekli olarak ölçüldüğü ve verilerin NDK bünyesinde bulunan merkeze aktarılarak anlık bir şekilde takip edildiği kaydedilen duyuruda, "14/06/2025 tarihi itibarıyla ülkemizdeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

Duyuruda, İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği füze ve hava saldırıları kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) resmi kanalından yayımladığı bilgilere göre İran'ın dün TSİ 09.29 itibarıyla tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış gözlenmediği, UAEA'nın söz konusu bölgeyi yakından takip ettiği, bölgedeki denetçilerle ve İran Düzenleyici Kurumu ile iletişim halinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, dün TSİ 23.50 itibarıyla UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi tarafından yapılan açıklamaya da yer verilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleştirilen saldırılarda sadece Natanz Nükleer Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nin zarar gördüğünün doğrulandığı ve bu tesisin sadece yer üstündeki kısmının imha edildiği bildirilmiştir. Ayrıca, tesisteki elektrik altyapısının tahrip edildiği belirtilmiştir. Natanz Nükleer Yakıt Zenginleştirme Tesisi sahasının dışında radyasyon seviyesinin değişmediği, bu nedenle söz konusu olay sonucunda nüfus veya çevre üzerinde herhangi bir radyolojik etki olmadığı belirtilmiştir. UAEA'nın söz konusu durumu 7/24 esasına göre takip ettiği ifade edilmiştir."

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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