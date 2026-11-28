Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yerel sanayinin büyüyen ara eleman ve nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla Nazilli Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) yeni genişleme alanı içerisine yatılı bir Meslek Lisesi kazandırılıyor.

Nazilli'de mesleki eğitim kalitesini üst seviyelere taşımak, organize ve orta ölçekli sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye personeli yetiştirmek adına kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Yapılan ön görüşmelerin ardından, ilçedeki istihdam sorununa kalıcı bir çözüm üretmek ve gençlerin mezuniyet sonrası iş bulma kaygılarını ortadan kaldırmak amacıyla OSB bünyesinde sanayiciye uygun eleman yetiştiren yeni bir meslek lisesinin konumlandırılması kararlaştırıldı.

Projenin en dikkat çeken yönlerinden biri, kurulması planlanan okulun yatılı olarak hizmet verecek olması. Bu sayede çevre il ve ilçelerden gelecek öğrencilerin barınma ihtiyacı eksiksiz bir şekilde karşılanacak. Proje kapsamında öğrenciler, teorik eğitimlerinin yanı sıra pratik eğitimlerini de OSB içerisinde yer alan orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşlarında doğrudan alacaklar. Bu entegrasyon, hem sanayi tesislerinin yetişmiş iş gücüne ilk elden ulaşmasını sağlayacak hem de öğrencilerin teoriyi pratiğe dönüştürmesini hızlandıracak.

"Gençlerimizin işsizlik sorununu ortadan kaldırmayı ve uygun nitelikli elemanı yetiştirmeyi amaçlıyoruz"

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Al, Başkan Yardımcısı Melike Kahya, ziyaret ettikleri Nazilli'de Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Önel ve OSB Müdürü Yaşar Barış ile yaptıkları stratejik görüşmede TOBB bünyesinde bir meslek lisesinin yapılması için gerekli ilk adımlar atıldı. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından yapılan değerlendirmede, projenin bölgedeki genç istihdamına yapacağı katkı sunacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu iş birliği sayesinde, okullarımızdan mezun ettiğimiz gençlerimizin işsizlik sorununu tamamen ortadan kaldırmayı kısa sürede iş sahibi yapmayı hedefliyoruz. Gençlerimiz hem nitelikli birer profesyonel olarak yetişecekler hem de verdikleri emeklerin karşılığını tam anlamıyla alabilecekleri iş alanlarına kavuşacaklar. Sanayicilerimizle yaptığımız görüşmelerde düşüncelerimizin son derece paralel olduğunu gördük. Karşılıklı desteklerle ilçemizde eğitim ve istihdam kalitesini çok daha ileriye taşıyacağız. Başta Aydın Sanayi Odası ve Nazilli'deki diğer oda ve kuruluşlarla iş birliği içinde olup, Nazilli'nin eğitim altyapısını güçlendirirken yerel ekonomiye de doğrudan katma değer sağlaması beklenen projenin, önümüzdeki süreçte resmi adımlarla hız kazanması hedefleniyor" ifadelerine yer verildi.

Bakanlıkça onaylandı

Öte yandan, OSB genişleme alanı içerisindeki okul yeri için bakanlığa sunulan imar planının onaylandığı öğrenilirken, okulun temellerinin işlemlerin tamamlanmasının ardından atılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı