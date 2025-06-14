Nazilli'de İncir Üretiminin Temel Aşaması İlekleme Sezonu Başladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, incir üretiminin en kritik aşamalarından biri olan ilekleme sezonu başladı. Sezonun başlaması ile kaliteli incir üretiminin temel taşı olan ilekler de yetkililerce denetlendi.

İncir üretiminin temel taşı olan ilekleme sezonunun başlamasıyla birlikte bölgede kurulan ilek pazarları, yetkililer tarafından yerinde denetlenmeye devam ediyor. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Şube Müdürleri, Nazilli İlçe Tarım Müdürü Sunay Güler, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Özkul ve Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak'ın katılımıyla gerçekleşen denetimlerde doğal ve kaliteli üretim vurgusu yapıldı.

"Kaliteli incirin çıkması için ilekleme, yani tozlaşma önemli"

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, "2025 ilekleme sezonu haziranın ilk haftalarında başlamış oldu. En kaliteli incir Aydın'da çıkar. Kaliteli incirin çıkması için de ileklemenin, yani tozlaşmanın önemi çoktur. Bu yüzden de bugün Nazilli pazarında kaymakamlığımız, tarım il müdürlüğü, incir araştırma enstitüsü ile beraber kaliteli ilek denetlemeleri var. Tabi kaliteli tozlaşma, kaliteli incir demek. Fiyatlarımız bu yıl biraz yüksekten başladı. Bin-bin 200'lere de çıkmış olsa da bugünlerde 500-700'ler arasında gayet iyi paralara alıcı bulmakta. İleklemeyi düzgün yaparsak Aydınımızın kaliteli ürünleri daha da kaliteli duruma gelecektir. Üreticilerimizin bu konuda hassas olmalarını, kaliteli ürün kullanmalarını talep ve tavsiye ediyoruz. Zaten bu sebeple de tarım il müdürlüğümüz, incir araştırma enstitümüz, kaymakamlığımız, tarım ilçe müdürlüğümüz, bizler ziraat odası başkanlığı olarak pazardayız. Çiftçilerimize kaliteli ürün yapmalarında destek oluyoruz" dedi.

"Fiyatlar bin 300'lerden düştü"

Çocukluğundan bu yana ilek ticareti yaptığını ifade eden tüccar Sezai Dereli: "Bu sene pazarımız çok iyi. Malımız biraz noksan o yüzden fiyatlarımız yüksek. Bin 200- bin 300'e kadar çıktı fiyatlar. Şu an 900. Şu an yükseliyor. Biraz daha düşebilir. Pazar hergün değişebilir ve borsa gibi bu. Sabah bakmışsın ayrı, bir saat sonra bakmışsın ayrı. Yani borsa gibi fiyat sürekli değişiyor. Dışarıdan şimdi bir sürü korsan ilek geliyor. Onları maddi gücü olmayan insanlar alıp atmaya çalışıyor. Oradan da sıkıntı olabilir bahçelerde. Vatandaşımız için hayırlısı olsun inşallah" diye konuştu.

"Kimyasal ürün kullanılmıyor"

Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, "Nazilli'nin özgün ürünlerinden olan ilek pazarını gezdik. Üreticiler ve kullanıcılarla sohbet ettik. İncir üretiminde kimyasal kullanılmaması bu ürünün ne kadar doğal olduğunu gösteriyor. Nazilli'de yetiştirilen incirde kesinlikle bir ilaçlama yok. Kimyasal ürün kullanılmıyor. Bu da doğal olarak yetişmesinin sebeplerinden bir tanesi bu ilek" dedi.

"Dünyada eşi benzeri yok"

İlek meyvesinin incir üretimindeki rolünü anlatan Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Özkul, "Haziran ayıyla birlikte ilek meyvesi ortaya çıkar. Bu meyve incirde tozlaşmayı sağladığı için olmazsa olmaz bir rol üstlenir. İncir dışında dünyada başka hiçbir meyvede bu yöntem kullanılmaz. Bu meyvenin dünyada eşi benzeri yok" ifadelerini kullandı.

"Katma değerli bir ürün"

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş da Nazilli'nin, Aydın'daki incir üretiminin yüzde 40'ını karşıladığını ifade ederek; "Bildiğiniz gibi Türkiye'nin en önemli incir üreticisi Aydın, Aydın'da da yine ilçeler bazında yüzde 40'ını üreten Nazilli. Yaş incir olarak düşünürsek 209-210 bin ton civarında üretimimiz var. ve bunun da yaklaşık 40-45 bin tonunu da kuru incir olarak ihraç ediyoruz. Bizim için önemli bir meyve. Katma değerli bir ürün. ve bu önemli meyvenin şu an başlangıcındayız. Sayın valimizin tebliği ile artık burada kontrolleri sıklaştıraraktan incirin çok güzel bir şekilde elimize gelmesini, oluşmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Bunların kontrolünü sadece Nazilli'de değil, bütün ilçe müdürlüğündeki arkadaşlarımız bu kontrolleri yaparaktan üreticimizin sağlıklı ilek almasını ve sonrasında da sağlıklı ilek olaraktan sağlıklı incir, kaliteli incir üretmesini sağlamasına yardımcı oluyoruz. Bu süreçte denetim ve bilinçlendirme faaliyetlerini artırarak kaliteli ve sağlıklı ürünler elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bilgilendirme toplantısı yapıldı

Denetimlerin ardından üreticilerin daha bilinçli üretim yapmasını sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, ileklemede dikkat edilmesi gerekenler, hastalıklar, zararlılar ve kalite standartları hakkında uzmanlar tarafından detaylı bilgiler verildi. - AYDIN