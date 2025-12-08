Aydın dağları sağlıklı kestane ağaçlarıyla donatılıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Aydın Valiliği, Nazilli Kaymakamlığı ve Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hastalıktan ari sertifikalı kestane fidanı dağıtım töreni düzenlendi.

Kestane üreticisinin kabusu haline gelen Gal Arısı ve Dal Kanseri ile yüzde 100 başarı ile mücadele edebilecek kestane fidanlarından olan Ertan çeşidi ve Avrupa'da en çok dikimi yapılan Bouche de Betizac çeşidi kestane fidanları Nazillili üreticilere de dağıtıldı. Yüzde 50'si üretici, yüzde 50'si de YİKOB tarafından desteklenen 4 bin adet fidan Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü bahçesinde üreticiye teslim edilmek üzere 900 rakım üzeri 12 mahallenin muhtarlarına verildi.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz, Nazilli İlçe Müdürü Sunay Güler, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitü Müdürü M.Koray Şimşek ve çok sayıda yetkilinin katıldığı törende fidanlar muhtarlara teslim edilerek dikim için püf noktaları da anlatıldı.

"İlimiz genelinde 74 bin 090 adet kestane fidanı dağıttık"

Törende konuşma yapan Aydın Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, "Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile İl Müdürlüğümüz ortak protokolü ile hazırlanan projeler kapsamında temin edilen 4 bin adet kestane fidanını bugün Nazillili üreticilerimizle buluşturduk. Üretim alanı ve miktarında Türkiye'de lider konumda olduğumuz ve coğrafi işarete sahip kestane de ilimiz genelinde 74 bin 090 adet fidanı üreticilerimize temin etmekten mutluluk duyuyoruz. Dağıtılacak tüm fidanlar yüzde 50 üretici katkılı, yüzde 50 hibe destekli olup, her bir fidan için 135 lirası çiftçiden 135 lirası ise devlet hibeli olmak üzere mahalle muhtarları aracılığıyla teslim edildi. İlimiz bitkisel üretiminin korunması ve çeşitliliğin arttırılmasının amaçlandığı projeler çerçevesinde il genelinde toplam 74 bin 090 adet fidanının yanı sıra 10 bin 430 adet Memecik Zeytin Fidanı ve 31 bin 460 adet Sarılop İncir Fidanı üreticilerimize teslim edildi. Tüm üreticilerimize fayda sağlamak amacıyla minimum 60, maksimum 200 fidan veriyoruz. Projeyi hayata geçirilmesinde büyük desteği olan Aydın Valiliğine çok teşekkür ediyor, toprakla buluşan fidanlarımızın tüm üreticilerimize ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Bu fidanlar da bahçelere gençleştirecek"

Törende konuşan Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, "Vatandaşlarımızdan projeye yoğun ilgi var. Nazilli'de yıllık kestane üretimimiz 10 bin tonun üzerinde. Çok verimli bahçelerimiz var. Bu fidanlar da bahçelere gençleştirecek. Başta valimiz olmak üzere emeği geçen katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Aydın'ımıza ve tüm Türkiye'ye hayırlı olsun"

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Ertan ile birlikte uzun yıllar sürdürülen çalışmalar sonucu hastalıklara dayanıklı Kestane fidanlarının Ödemiş'te üretimini gerçekleştirdiklerini ifade eden fidan üretim tesisi yöneticisi Gökhan Aslıtürk ise "Dağıttığımız kestane fidanları iki çeşittir. Birincisi Kestane varlığına en büyük tehdit olan Gal Arısı'na karşı yüzde 100 dayanıklı olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne tescillenen Ertan çeşididir. Ertan çeşidi; Engin hocamın yaklaşık 20 yıllık çalışmaları sonucu 2022 yılında tesisimizin arazilerinde tescillenen Aydın'ın yerli ürünüdür. 2. çeşit ise Bouche de Betizac Fransız hibrid çeşididir. Avrupa'da en çok dikimi tercih edilen bir çeşit Bouche de Betizac, soğuklama ihtiyacı düşük, 300 rakımlarda bile olabilen, yine Gal Arısı'na yüzde 100 dayanıklı kestane çeşididir. Her iki çeşidimiz de oldukça kaliteli olup hem taze tüketime hem de şeker sanayine oldukça uygundur. Büyüklükleri ile dikkat çeken bu meyvelerin ortalama ağırlığı 20-25 gram arasında değişmekte olup 1 kg adeti ortalama 45'dir. Her iki kestane çeşidimiz Aydın'ımıza ve tüm Türkiye'ye hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların sonunda üretim tesisi yöneticisi Gökhan Aslıtürk, fidanların dikimi ve bakımı konusunda önemli bilgiler vermesinin ardından kestane fidanları üreticiye dağıtıldı. - AYDIN