Haberler

NATO Zirvesi'ne özel madeni para

NATO Zirvesi'ne özel madeni para
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'daki 36. NATO Zirvesi anısına Darphane tarafından 5 liralık hatıra parası basıldı. Paranın bir yüzünde NATO logosu ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi görseli yer alıyor.

Ankara'daki NATO Zirvesi anısına 5 liralık hatıra parası basıldı.

36. NATO Zirvesi'nin anısını yaşatmak amacıyla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce "5 TL Tedavül Madeni NATO Hatıra Parası" basıldı. Bu kapsamda hazırlanan hatıra parası, 5 liralık madeni para üzerine basılırken paranın tura yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği yer ve tarih ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafik görseli yer alıyor. Diğer yüzünde ise 5 liranın tedavüldeki mevcut tasarımı bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı

NATO Zirvesi'nde tarihi karar! İlk kez resmi gündeme alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber

3 gündür aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber
Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı

İlk kez görücüye çıktı! Arka yüzündeki detay dikkat çekti
Amedspor Stadyumu'nun son halini görenler tanıyamıyor

Amedspor'un stadının son halini görenler tanıyamıyor
Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi

Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi
Kuyudan su çekmek isterken canından oldu

Kuyudan su çekmek isterken canından oldu
Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Cenk Tosun'un yeni adresi çok sürpriz!
Avustralya'yı alarma geçiren gizemli kürelerin sırrı çözüldü

Kıyıya vuran gizemli nesneler ülkeyi alarma geçirdi: Bölge karantinada