NATO Zirvesi'ne özel madeni para

Ankara'daki NATO Zirvesi anısına 5 liralık hatıra parası basıldı.

36. NATO Zirvesi'nin anısını yaşatmak amacıyla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce "5 TL Tedavül Madeni NATO Hatıra Parası" basıldı. Bu kapsamda hazırlanan hatıra parası, 5 liralık madeni para üzerine basılırken paranın tura yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği yer ve tarih ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafik görseli yer alıyor. Diğer yüzünde ise 5 liranın tedavüldeki mevcut tasarımı bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı