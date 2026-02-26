İSTİB'in Altın Tohumlar toplantısında "nane" ele alındı

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) tarafından düzenlenen Altın Tohumlar toplantısında nane ele alındı.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda, doğru çeşit seçimi ve bilinçli üretimle Türkiye'nin nane sektöründe daha güçlü bir konuma ulaşabileceği vurgulandı.

Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, İSTİB Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Şen, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Emir Soltanbeigi, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünden biyolog Yalçın Kaya, İSTİB Meclis Üyesi Emin Demirci, nane üreticisi Hüseyin Öztekin ve baharat toptancısı İbrahim Arar katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İSTİB Meclis Başkanı Kasap, Türkiye'de nane üretiminin son yıllarda dikkati çeken bir ivme kazandığını belirterek, "Ülkemizde yıllık nane üretimi 26 bin tonun üzerine çıktı. Son 10 yılda üretim hacminde yaklaşık yüzde 80 artış yaşandı. 2016'da 10 bin dekar civarında olan ekim alanlarının bugün 15 bin dekara ulaşması, talebin ve üretici refleksinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Nane ekili alanlar son 10 yılda yüzde 50'ye yakın büyüdü." ifadelerini kullandı.

Emir Soltanbeigi de nanede sürdürülebilir katma değerin ancak üretimden işleme sürecine kadar bütüncül bir modelle mümkün olabileceğini bildirdi.

Dünyada en yaygın üretilen türün melez yapıya sahip İngiliz nanesi olduğunu kaydeden Soltanbeigi, "Türkiye'de ise bahçe nanesi tüketimi öne çıkmaktadır. Ancak kaliteyi belirleyen asıl belirleyici unsur, uçucu yağ ve mentol oranıdır. Kaliteyi de artırmak için doğru genetik materyalden hasat sonrası ileri teknoloji işleme süreçlerine kadar bütüncül bir model kurulmalı, pilot uygulamalar ve çiftçi eğitimleriyle desteklenmelidir. Coğrafi işaret çalışmaları da bu değerin hem ekonomik hem kültürel olarak korunmasını sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"Tıbbi nane yağı ve mentol ihtiyacımızı büyük ölçüde ithalatla karşılıyoruz"

Biyolog Yalçın Kaya, Gaziantep'in özellikle bahçe nanesi üretiminde ülkenin lideri konumunda olduğunu ve toplam üretimin yaklaşık yüzde 80'inin bu bölgeden karşılandığını belirterek, "Tıbbi nane yağı ve mentol ihtiyacımızı büyük ölçüde ithalatla karşılıyoruz. Yıllık yaklaşık 5 milyon dolarlık bir ithalat söz konusu. Özellikle mentol ithalatı 250 ton seviyelerinde. Oysa uygun çeşit seçimi ve doğru üretim planlamasıyla bu bitkileri ülkemizde yetiştirmemiz mümkün." ifadelerini kullandı.

İSTİB Meclis Üyesi Emin Demirci ise baharat sektöründe son yıllarda önemli iyileşmeler yaşansa da kalıcı kalite standardının ancak üretim sürecinin başından itibaren alınacak tedbirlerle sağlanabileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kekik ve nane gibi yapraklı baharatlarda kalite, hasat öncesi bakım ve doğru tarımsal uygulamalarla başlar. Çiftçi ürüne gereken özeni göstermediğinde standart dışı ürün ortaya çıkar ve bu durum doğrudan fiyatlara yansır. Bu nedenle sektörün sorunlarının çözümü için ilk adım çiftçi eğitimidir. Doğru üretim teknikleri, standartlaşma, teknoloji yatırımı ve bilinçli üretici yapısıyla nane yalnızca bir baharat değil, yüksek katma değerli ve sürdürülebilir bir ihracat ürünü haline gelebilir."

"Türkiye iç pazarın, ihracatın talebini karşılayabilecek potansiyele sahip"

Nane üreticisi Hüseyin Öztekin ise artan maliyetlerin üreticinin kar marjını düşürdüğünü ve çözümün bilinçli üretim ve kaliteli üründen geçtiğini anlattı.

Baharat toptancısı İbrahim Arar da nane üretiminde kalite ve sürekliliğin ancak standartlara dayalı, planlı ve sözleşmeli bir üretim modeliyle sağlanabileceğini ifade ederek, "Türkiye hem iç pazarın hem de ihracatın talebini rahatlıkla karşılayabilecek potansiyele sahiptir. Doğru üretim modeliyle üretici de sanayici de ülke ekonomisi de kazanır." değerlendirmesinde bulundu.