Nakit para yasağıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Hepimiz bir kümese tıkılacağız

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı'nı kamuoyunun görüşüne açtı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde nihai tüketiciler de tevsik (belgeleme) zorunluluğu kapsamına alınacak. Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, 7 bin lirayı aşan ödeme ve tahsilatlarında banka, PTT veya aracı finansal kurumları kullanmaları zorunlu olacak. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran süreçle ilgili Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin önemli açıklamalarda bulundu.

"BU 7 BİN TL BAŞLANGIÇ"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mal ve hizmet satışlarında 7 bin TL'yi geçen alışverişlerde nakdin geçersiz olup, banka ya da kredi kartıyla alışverişin yapılması için çalışma başlatılıyor. Bu 7 bin TL başlangıç. Miktarı önce 5 bin TL'ye ardından 2 bin 500 TL'ye düşürecekler. Hedefleri, 2030 yılında sıfır nakit kullandırmak. Türkiye Cumhuriyeti'nde nakit paranın yasaklanacağı, kullanılmayacağı sürece girmiş bulunuyoruz. Daha önce bir nakit paranın geçmediği zincir market önünde de açıklamamız olmuştu" dedi.

"BURADA YAPILMAK İSTENEN BAŞKA"

Mahmut Şahin, "Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğinden sonra, 'Bu hata, yapmayın' dedik. Demek ki o sesimiz çok duyulmamış. Meselenin ne olduğunu biliyoruz. 'Vergi kaçakçılığını, kayıt dışı ekonomiyi önleyeceğiz' gibi süslü laflara karnımız tok. Buna inanmıyoruz. Burada yapılmak istenen şey başka. Siz vergi kaçakçılığını yıllardır önleyemediyseniz zaten bırakın gidin. Bu işin sadece nakit paranın kaldırılıp, banka kartlarına dönüşmesi ile çözüleceğini düşünüyorsanız o çok daha tuhaf. Tebliğde şöyle bir ifade var; 'Bir tüketici bir buzdolabı alırsa ve bunun bedeli 20 bin TL ise bunu nakit ödeyemez kart aracılığıyla ödeyecek.' Gelir İdaresi demek istiyor ki buzdolapları kaçak geliyor, fabrikalar faturasız satıyor. Mağazalar, bunu faturasız satabilir" diye konuştu.

"HEPİMİZ BİR KÜMESE TIKILACAĞIZ"

Nakit paranın kalkmasından başka bir çözümün bulunmamasının acziyetin göstergesi olduğunu aktaran Şahin, "Yetkililer ve Gelir İdaresi Başkanlığı sesimizi duymazsa sonraki adım, şu olacak; herkese bu dijital harcamalarla vatandaşlık puanı verilecek. Hepimiz bir kümese tıkılacağız. Limitiniz dolunca bankanızdaki parayı harcatmayacaklar. İkinci adım, karbon ayak izi sınırlandırılması. Çevreci bir görüntü veriyorlar. 70-80 senedir toprağımızı mütemadiyen zehirleyen, her türlü ilacı sıkan. Kimyasal atıkları toprağımıza ve suyumuza gömen insanların havanın değerini bildiklerine inanmamızı bekliyorlar. Kusura bakmayın; siz havayı falan düşünmüyorsunuz. Sizin derdiniz, vatandaşı hizaya çekmek. Bu olaydan sonra yüz binlerce insan işsiz kalacak. Her şey dijital olacak ve o insanlara ihtiyaç kalmayacak. İnsanların işsiz kalacağı bir sistemi, 3 adım öncesinde gördük. Bu ülkeyi, dünyayı tek devlet çatısı altında nakitsiz, mülkiyetsiz ve cinsiyetsiz hedefini güden küresel güçlerin kobayı yapmayın."