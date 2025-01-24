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Nakit ısrarcısı iş yerlerini hemen şikayet edin!

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), alışverişlerde kredi kartı ya da banka kartı kabul etmeyip nakit ödeme talep eden işletmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Vatandaşlardan, nakit ısrarcısı işletmeleri hemen şikayet etmeleri istendi.

Vatandaşlar, mal ve hizmet alımlarında zaman zaman bazı işletmelerin kartla ödeme konusunda sorun çıkarmasından hoşnutsuzluk duyarken, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) konuyla ilgili bir açıklama geldi. GİB'in yayınladığı videoda, kredi veya banka kartı ile ödeme kabul etmeyip nakit ödeme talep eden işletmelere ceza verildiği vurgulandı.

Söz konusu videoda, "Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin, yeni nesil ödeme kaydedici cihazı kullanması ve banka ile kredi kartıyla ödeme kabul etmesi zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler her bir tespit için ayrı ayrı cezalandıracak" ifadelerine yer verildi.

"NAKİTTE ISRAR EDENLERİ GİB'E BİLDİRİN"

Ceza bedelinin 1. sınıf tüccarlar için 28 bin lira, 2. sınıf tüccarlar için ise 14 bin lira olduğu bildirildi. Videonun sonunda ise "Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme kabul etmeyip nakit talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin" çağrısı yapıldı.

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ NEDİR?

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz; teknik özellikleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nca belirlenen, yazar kasa olarak bilinen klasik ödeme kaydedici cihazlar ile alışverişlerde bankacılık kartları için kullanılan POS cihazlarının özelliklerini bir arada bulunduran bir cihazdır.

Nakit ısrarcısı iş yerlerini hemen şikayet edin!
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMR CAMEL:

bazi işletmeker sigara alımlarda üstüne 2 tl 4 tl masraf alıyorlar onu nasıl ihbar ederiz

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