Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde Elektrik Tüketimi Yüzde 11 Arttı

Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MKP OSB) 2023 yılında enerji ve su tüketimlerinde dikkat çekici değişimler yaşandı.

Sanayide çarkların dönüş hızına işaret eden göstergelerin başında gelen elektrik tüketimi verileri, MKP OSB'nin 15. Olağan Genel Kurulu'nda açıklanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'na yansıdı.

2023'te elektrik tüketiminin yüzde 11 arttığı Yeşil OSB'nin enerji yatırımlarına hız kazandırmayı hedeflediği raporda ayrıca arsa tahsisi bulunan ve bugüne kadar yatırıma başlamayan firmalara çağrıda bulunuldu.

Bursa'nın üretim üslerinden Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MKP OSB) üretimin izlediği seyir açısından önemli bir gösterge olanelektrik tüketiminde 2023 yılında yüzde 11'lik artış yaşandı.34. kuruluş yılında 307 hektarlık alanda 45'i faal, 15'i inşaat halinde firmanın bulunduğu

MKP OSB'nin 15. Olağan Genel Kurulu'nda, enerjiverileriniiçeren 2023 Yılı Faaliyet Raporu açıklandı.Sanayide çarkların dönüş hızına işaret eden göstergelerden biri olan elektrik tüketimi verilerine göre, yüzde 72'lik doluluk oranına ulaşan OSB'nin 2022 yılında 58 milyon 129 bin 380 kilovat saat olan elektrik tüketimi, 2023 yılında yüzde 11 artarak 94 milyon 612 bin 240 kilovat saate yükseldi.

Bu tüketim, bugüne kadar yıllık bazda gerçekleşen en yüksek 4. elektrik tüketimi olarak kayıtlara geçti.

9 yılda rekor artış

2024 yılı itibariyle 49 firmaya elektrik hizmetinin sağlandığı OSB'deki elektrik tüketimindeki en yüksek artışlar 2016'da yüzde 84, 2017'de yüzde 34, 2021'de ise yüzde 23 olarak gerçekleşti.2023 yılında aylık bazdaen yüksek elektrik tüketimi ise 9 milyon 29 bin 590 kilovat saat ile Kasım ayında yaşandı.

2015-2023 yılını kapsayan dönem içerisinde de elektrik tüketimi rekor bir ivmeyle yüzde 291 arttı.

Ayrıca 17 firmadan 29 bin 968 megavatlık Güneş Enerji Santrali (GES) üretim tesisi başvurusu alınırken, hali hazırda 10 firmanın 17 bin 140 megavatlık GES üretimi devreye girdi.

2023 Faaliyet Raporu'nda MKP OSB'nin 2024 yılı gelir-gider bütçesi toplamı 717 milyon 593 bin TL olarak belirlendi.

2021'de başlayan ve 3 yıldır süren elektrik enerji sistemini yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla toplam 4,5 milyon dolarlık bir yatırım planlandı. OSB'nin büyümesi neticesinde önümüzdeki 2 yıl içerisinde enerji nakil hatları kapasitesinin yetersiz kalacağı öngörülürken, mevcut 225 megawatlık (MW) enerji nakil hattı 425 MW'ye çıkarılacak.Mustafakemalpaşa'daki TEİAŞ indirici merkezinden OSB'ye kadar tesis edilecek 4,5 kilometrelik enerji nakil hattının projesi tamamlanırken, kamulaştırma ve irtifak hakkı çalışmalarının başladığı projeye ilişkin 1 milyon dolarlık yatırım yapılacak.

Doğalgaz düştü, su arttı

29 firmaya doğalgaz hizmetinin sağlandığı MKP OSB'de doğalgaz tüketimi ise bir önceki yıla göre 2023'te azaldı. 2022'de 13 milyon 477 bin 49 standart metreküplük tüketim, 2023'te yüzde 5'lik düşüşle 12 milyon 778 bin 888 standart metreküp oldu. Aylık bazda en yüksek doğalgaz tüketimi, 1 milyon 464 bin 354 standart metreküp ile Kasım ayında gerçekleşti.

Öte yandan 2022'de 822 bin 757 metreküplülük su tüketimi, 2023'te yüzde 5'lik artışla 869 bin 513 metreküpe yükseldi. Aylık bazda en yüksek su tüketimi ise 98 bin 214 metreküp ile ağustos ayında yaşandı.

Yeraltından çekilecek su miktarı kapasitesi 3 milyon 504 bin 176 metreküp/yıl olarak kayıtlara geçerken, 2023 yılında bu kapasitenin yüzde 25'inin kullanıldığı açıklandı. Ayrıca firmaların su ihtiyacını karşılamak için açılan derin kuyu sayısı 6'ya çıkarıldı. 4 bin metreküp/gün+4 bin metreküp gün olarak projelendirilen yeni arıtma tesisininyatırım bütçesi ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredisi ile karşılanacak.

Yatırımcıya çağrı

MKP OSB'de 2023 yılında yenilemeler ve ilavelerle birlikte 12 katılımcı firmaya 36 adet yapı ruhsatı,

3 katılımcı firmaya 8 adet yapı kullanma izni ile 3 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verildi.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kalın, arsa tahsisi satış prensiplerine ilişkin ise Mustafakemalpaşalı yatırımcıların yanı sıra bölgede faaliyet gösteren firmaların büyüme ihtiyaçlarının gözetilmesine ve özellikle sürdürülebilir Yeşil OSB projesinden geri adım atılmadan kurulması sakıncalı olmayan firmalara öncelik verileceğini söyledi. - BURSA