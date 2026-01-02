Musk farkı iyice açtı! İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı

Forbes'un 1 Ocak 2026 tarihli verilerine göre küresel servet sıralamasında zirve ile takipçileri arasındaki fark rekor seviyeye çıktı. Yeni yıla girilirken teknoloji hisselerindeki satış dalgası, dünyanın en zengin 10 isminden 6'sının servetini azaltırken, Elon Musk bu tablonun en büyük istisnası oldu.

MUSK'IN SERVETİ 726 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Tesla ve SpaceX'in patronu Musk, 2025'in son ayında servetini 244 milyar dolar artırarak 726 milyar dolara yükseltti. Musk, ikinci sıradaki Google kurucu ortağı Larry Page'in yaklaşık üç katı servete ulaşarak zirveyi daha da uzaklaştırdı. Musk'ın bu sıçramasında SpaceX'in değerlemesinin 400 milyar dolardan 800 milyar dolara çıkması ve Delaware Yüksek Mahkemesi'nin daha önce iptal edilen Tesla hisse opsiyonlarını yeniden iade etmesi etkili oldu.

MICHAEL DELL ARTIK İLK 10'DA YOK

Piyasa düşüşüyle Larry Page 257 milyar dolara, Sergey Brin 237 milyar dolara gerilerken; Oracle kurucusu Larry Ellison 245 milyar dolara düştü. Listenin alt sıralarında ise Michael Dell ilk 10'un dışına çıkarken, Steve Ballmer 147 milyar dolarla yeniden ilk 10'a girdi. Forbes'a göre 1 Ocak 2026 itibarıyla dünyanın en zengin 10 insanının toplam serveti 2,6 trilyon dolara ulaştı.

İşte 1 Ocak 2026 itibarıyla dünyanın en zengin 10 insanı:

Elon Musk: 726 milyar dolar (Tesla, SpaceX)

Larry Page: 257 milyar dolar (Google)

Larry Ellison: 245 milyar dolar (Oracle)

Jeff Bezos: 242 milyar dolar (Amazon)

Sergey Brin: 237 milyar dolar (Google)

Mark Zuckerberg: 226 milyar dolar (Meta)

Bernard Arnault: 195 milyar dolar (LVMH)

Jensen Huang: 162 milyar dolar (Nvidia)

Warren Buffett: 149 milyar dolar (Berkshire Hathaway)

Steve Ballmer: 147 milyar dolar (Microsoft)