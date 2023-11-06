MÜSİAD Vizyoner Zirvesi İstanbul'da Gerçekleştirildi

MÜSİAD, iş insanlarını bilgilendirme ve geleceğe hazırlama amacıyla hayata geçirdiği MÜSİAD Vizyoner zirvesi "Biz'in Gücü" temasıyla İstanbul TİM Show Center'de gerçekleştirildi.

VİZYONER'23 zirvesiyle ilgili bilgi veren MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur açıklamasında şunları söyledi:

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Vizyoner projesiyle geleceğe ışık tutuyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen "Bir kişiyi değiştirmek için gerekli olan, onun farkındalığını değiştirmektir" fikrinden yola çıkan MÜSİAD Vizyoner, 2023 yılının zirve başlığını "Biz'in Gücü" olarak belirlendi. Kamu ve iş dünyasından üst düzey bir katılımın olduğu zirve ile iş dünyasının geleceği masaya yatırıldı.

Kamu ve iş dünyasından üst düzey bir katılımın olduğu zirve ile iş dünyasının geleceği masaya yatırıldı.

MÜSİAD olarak; "Türkiye Yüzyılı hedefini gerçeğe dönüştürmek için kolektif gücü rasyonel bir şekilde her alanda yaşatabilmek için hazırladığımız yol haritası 4 Kasım tarihinde Vizyoner'23'te açıklandı.

MÜSİAD Vizyoner Zirveleri, 2015 yılında "Gelecekle İş Yapmak", 2017 yılında "Dönüşüm", 2019 yılında "Dijital Gelecek" söylemleri ile günceli takip eden bir zirve konumundaydı. 2021 yılında "Fark Et" mottosuyla gerçekleştirilen Vizyoner zirvesi 9 bine yakın katılımcısı ile somut aksiyon alan bir zirve yapısına dönüştü. MÜSİAD'ın hedefleri doğrultusunda yeni bir kilometre taşı eklenen bu zirvede "gelecek" olgusunun geldiğini ve geleceğin yaşandığının fark edilmesi gerektiğinin altını çizen bir iç görüyle yaşanan değişimlere karşı farkındalık sağlandı. Vizyoner hem dönüşen hem de dönüştüren bir zirve olarak söylemde kalmayan artık harekete geçiren zirve olarak akıllara kazındı.

'Bir'den Biz'e' giden yol

MÜSİAD Vizyoner'23', bireysel yaşam odaklı günümüz dünyasında insanlar arasındaki bağlantıyı yeniden sağlayarak, karmaşık zorluklar ve sorunlarla dolu bir dünyada, kolektif hareket yoluyla sorunlara çözümler bulmayı hedefledi.

"Biz'in Gu"cu"" mottosu üzerine inşa edilen Vizyoner'23 yıllardır konuşulan sorunlara, bu sorunlara getirilen çözümlere karşı sonuç elde edebilmenin yolunun kolektif hareketten geçtiğini; birlikte çalışarak, güçleri ve kaynakları bir araya getirerek ortak hedeflere ulaşılabileceğini vurguluyor. Kolektif çabaların, bireysel çabalardan daha büyük başarılara yol açabileceğini ortaya koyuyor.

Başarı katalizörü kolektif hareket

MÜSİAD Vizyoner'23 "Biz'in Gücü" ile Türkiye'nin her alanda, her sektörde kalkınması ve ilerlemesi için itici güç olacak bir katalizöre ihtiyacı olduğunu ve bu katalizörün de kolektif hareket olduğunu vurguluyor. Hedeflere daha kolay ulaşılmasını sağlayacak, ekonominin ve iş dünyasının önüne çıkacak engelleri zorlanmadan aşması için anahtar olacak, başarıları ve kazanımları daha ileriye taşıyacak yegane gücün: "Kolektif Hareket" olduğu Vizyoner'23 ile anlamlandırıldı. Ayrıca kolektif hareketin, Türkiye'nin daha da başarılı olması için de katalizör görevi göreceği vurgulandı" dedi.

Zirve, alanında önemli başarılara imza atmış birbirinden değerli isimleri ağırlarken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yanı sıra eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Türker Kılıç, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Next Akedemi kurucusu Levent Erden, A Milli Futbol Takımının başarılı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da zirveye konuşmalarıyla renk kattı. - İZMİR