MÜSİAD ve JPMorgan Chase işbirliğinde New York'ta yatırım konferansı düzenlendi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile JPMorgan Chase işbirliğinde, ABD'nin New York şehrinde yatırım konferansı ve sektör odaklı yatırımcı-firma buluşmaları organize edildi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla düzenlenen programda, Türk kamu kuruluşlarından temsilciler ve MÜSİAD üyeleri yer aldı.

Konferans öncesinde yapılan sektörel yuvarlak masa toplantılarında, başta savunma sanayisi ve tersane olmak üzere stratejik sektörlerde faaliyet gösteren MÜSİAD üyesi firmalar, JPMorgan'ın ilgili birim yöneticileriyle bir araya gelerek detaylı değerlendirmelerde bulundu.

Gıda, inşaat, makine, hizmet, tarım ve otomotiv sektörlerinden katılım sağlayan reel sektör temsilcileri de kendi alanlarına ilişkin küresel yatırım dinamikleri konusunda doğrudan bilgi alma ve işbirliği imkanlarını değerlendirme fırsatı elde etti.

MÜSİAD üyesi firmalar, yatırım projelerini, büyüme hedeflerini ve gelecek perspektiflerini uluslararası yatırımcılara doğrudan sunarken, yatırım ve finansman temini ekseninde nitelikli ikili iş görüşmeleri yapıldı.

Programın devamında Bakan Şimşek'in katılımıyla yatırım konferansı oturumu düzenlendi.

Programa, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Genel Başkan Yardımcısı Selim Başdemir'in yanı sıra Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden üst düzey yöneticiler katıldı.

Programın Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin derinleştirilmesine, yatırım işbirliklerinin artırılmasına ve Türk iş dünyasının küresel finans çevreleriyle entegrasyonuna önemli katkılar sunması bekleniyor.

Organizasyon, reel sektör temsilcilerinin uluslararası yatırım çevreleriyle doğrudan temas kurduğu etkili ve özgün örneklerden biri olarak öne çıkarken, Türkiye'nin yatırım potansiyelinin küresel ölçekte daha güçlü şekilde anlatılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Özdemir, Türkiye ekonomisinin makro dengeleri, finansal istikrarı ve büyüme vizyonunun kapsamlı şekilde ele alındığını belirterek, "Reel sektör temsilcilerimizin küresel yatırımcılarla doğrudan temas kurduğu bu buluşmaların, ülkemizin yatırım ortamına katkı sunacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Özdemir, program kapsamında farklı sektörlerden üyelerle gerçekleştirilen temaslara değinerek, "Firmalarımızın yatırım projelerini, büyüme hedeflerini ve gelecek perspektiflerini uluslararası yatırımcılarla paylaşma fırsatı yakaladık. Aynı zamanda ülkemizin yatırım potansiyelini ve reel sektörümüzün gücünü uluslararası finans çevreleriyle doğrudan paylaşma imkanı bulduk." değerlendirmesini yaptı.