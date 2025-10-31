MÜSİAD UK, Türkiye ve İngiltere İş Dünyasını Birmingham'da Buluşturdu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) UK, Birmingham'da Türkiye ve İngiltere iş dünyasını bir araya getiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Manchester Başkonsolosu Büyükelçi Füsun Aramaz, APPG Türkiye Grubu Sorumlusu Milletvekili Tahir Ali, eski dönem milletvekili Khalid Mahmoud, Birmingham Ticaret Odası Başkanı Nasir Awan, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hilmi Kağnıcı, British Turkish Association Başkanı Murat Şükrü Acar, MÜSİAD Tayvan Başkanı İsrafil Çimen, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular ve çok sayıda iş insanı katıldı.

MÜSİAD UK Başkanı Türkan Akbaş, burada yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın 84 ülkede 100 noktada, Türkiye'nin ise tüm kentlerinde aktif olarak faaliyet gösterdiğini, 14 bin üyesiyle Türkiye'nin en geniş iş insanı ağına sahip sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu ifade etti.

Akbaş, "Bugün burada Türkiye ile İngiltere arasında güçlü köprü kuracak bir buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Konya'nın üretim gücüyle Birmingham'ın inovatif yaklaşımını bir araya getirecek bu etkinliğin iki ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğine inanıyoruz." dedi.

Büyükelçi Aramaz ve diğer temsilcilerin de konuşma yaptığı programda, Konya'nın Türkiye'nin altıncı büyük sanayi merkezi olduğu vurgulandı. Kentin makine, gıda, savunma ve yenilenebilir enerji sektörlerindeki yüksek üretim kapasitesine işaret edilerek, Konya ile finans, inovasyon ve teknoloji yönetimi alanlarında güçlü bir merkez olan Birmingham arasında doğal bir tamamlayıcılık ilişkisi bulunduğu ifade edildi.