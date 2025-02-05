MÜSİAD Manisa'da Yeni Dönem Hedeflerini Açıkladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesinin yeni seçilen başkanı Mücahit Kızılgüney ve yönetimi basın mensuplarıyla bir araya gelerek hem yönetimini tanıttı hem de yeni dönemdeki hedeflerini açıkladı.

MÜSİAD Manisa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Kızılgüney ve yönetimi Manisalı basın mensuplarını ağırladı. Toplantıda hem yönetimini tanıtan Başkan Kızılgüney, yeni dönemdeki hedeflerini de açıkladı. Manisa sanayisinin gücünü daha da ileriye taşımak amacıyla yola çıktıklarını belirten Başkan Kızılgüney, "MÜSİAD Manisa olarak, sanayimizin gücünü daha da ileriye taşımak, nitelikli iş gücünü artırmak ve gençlerimize yen ufuklar açmak için üniversitelerimiz ve meslek liselerimizle güçlü iş birlikleri kuracağız. Manisa, Türkiye'nin en önemli sanayi ve üretim merkezlerinden birdir. Ancak sanayi ve üretim gücümüzü en verimli şekilde kullanabilmek için, bilgiyle, inovasyonla ve güçlü insan kaynağıyla desteklememiz gerekiyor. Bu noktada, üniversite-sanayi iş birliği ve meslek liselerimizle kuracağımız hamilik projeler, Manisa'nın potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak adına büyük bir fırsat sunmaktadır. Üniversite-Sanayi İş Birliği: Geleceği Şekillendiren Güç Bugünün dünyasında bilgiye dayalı üretim, sürdürülebilir büyümenin en önemli anahtarlarından biridir. Bilim ve teknolojiye yatırım yapmadan, inovasyonu desteklemeden, küresel rekabette güçlü bir konuma gelmek mümkün değildir. İşte tam da bu nedenle, Manisa'daki üniversitelerimizle ortak projeler geliştirmeye başlıyoruz. Üniversitelerimizdeki akademik bilgi ve sanayimizin üretim gücünü birleştirerek Ar-Ge projeleri geliştireceğiz. Üniversite öğrencilerimizin sanayi tesislerinde staj yapmasını ve uygulamalı eğitim almasını sağlayacağız. Sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek için üniversitelerimizle ortak eğitim programları oluşturacağız. Öğrencilerimizin girişimcilik ekosistemine dahil olmasını destekleyerek yenilikçi startup projelerini teşvik edeceğiz. Üniversitelerimizde düzenlenecek seminerler, çalıştaylar ve ortak projelerle bilim dünyasını sanayicilerimizle buluşturacağız. Bu projelerle hedefimiz, sanayimizi teknolojiyle, inovasyonla ve akademik bilgiyle buluşturmak, Manisa'nın sanayi gücünü daha da ileriye taşımaktır" dedi.

Meslek liselerinin gücüyle sanayinin gücünü birleştireceklerini kaydeden Başkan Kızılgüney, "Bugün gelişmiş ekonomilere baktığımızda, meslek liseleri ve teknik eğitim kurumlarının sanayiyle entegre şekilde çalıştığını görüyoruz. Biz de Manisa'da aynı modeli hayata geçirmek için meslek liselerimizle hamilik projeleri başlatıyoruz. Bu kapsamda; Sanayicilerimiz ve meslek liselerimiz arasında birebir eşleşmeler yaparak öğrencilere rehberlik sağlayacağız. Meslek liselerindeki öğrencilerimizi sanayiye adapte etmek için üretim tesislerinde uygulamalı eğitim programları oluşturacağız. Her öğrencinin mezuniyet sonrası iş bulmasını kolaylaştıracak kariyer destek mekanizmaları oluşturacağız. Öğrencilerimize üretim süreçlerini yerinde gösterecek, iş hayatına daha bilinçli ve donanımlı şekilde hazırlanmalarını sağlayacağız. Bu projeyle hem sanayimizin iş gücü ihtiyacını karşılayacağız hem de gençlerimize iş garantisi sunarak onları meslek sahibi yapacağız" diye konuştu.

Manisa'nın sanayiden tarıma teknolojiden lojistiğe kadar çok yönlü potansiyeli bulunduğunu kaydeden Kızılgüney, "Manisa; sanayi, tarım, teknoloji ve lojistik alanlarında büyük bir potansiyele sahip. Ancak bu potansiyeli tam anlamıyla ortaya çıkarmak için kamu, özel sektör, üniversiteler ve eğitim kurumlarıyla ortak hareket etmemiz gerekiyor. Bugün başlattığımız üniversite-sanayi iş birliği ve meslek liseleri hamilik projeleri, şehrimizin kalkınma sürecinde kritik bir adım olacaktır. MÜSİAD olarak, sanayicilerimizi, akademisyenlerimizi ve girişimcilerimizi bu sürecin bir parçası olmaya davet ediyorum. Hep birlikte Manisa'yı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en rekabetçi üretim merkezlerinden biri haline getirmek için çalışacağız. Bu projelerle birlikte, Sanayimizin teknoloji ve inovasyon odaklı büyümesini destekleyeceğiz. Üniversite öğrencilerimizi iş dünyasına kazandıracağız. Meslek liselerimizi güçlendirerek sanayinin ihtiyacı olan kalifiye iş gücünü yetiştireceğiz. Manisa'yı üniversite-sanayi iş birliği açısından örnek bir şehir haline getireceğiz" dedi. - MANİSA