MÜSİAD Malatya Şubesi 'Vizyoner Lider Eğitimi' Programına Başladı

MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından 16 hafta sürecek 'Vizyoner Lider Eğitimi' programları kapsamında ilk hafta İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Akdemir iş dünyası ile bir araya geldi.

MÜSİAD dernek binasında gerçekleşen programın açılışında konuşan Şube Başkanı Yunus Akçin, asrın felaketi olan 6 Şubat depremleri sonrası hasarın meydana geldiği dernek binalarındaki tadilatlarında yeni tamamlandığını söyledi. 3 Ocak'ta göreve geldikten sonra planlamasını yaptıkları tüm programları peyderpey gerçekleştirerek Malatya'yı eskisinden daha iyi bir duruma getirmek için çalışacaklarını belirten Akçin, hem ticari hem de sosyokültürel anlamda şehri ayaklandırabilmek için ellerinde gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

Malatya'nın ortak paydaları olduğunu dile getiren Akçin, "Memleketimizi en güçlü şekilde ayaklandırmak boynumuzun borcudur. 16 hafta ve 8 başlıkta başlatacağımız programımızın ilk konuğu Prof. Dr. Bünyamin Akdemir oldu. Kendilerine yapacakları sunumdan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Bu sunumun ve devamında gelecek olan sunumların, üyelerimiz açısından yarınlara ve güzel işlere vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Bu programların yapmalarındaki amaçlarının üyelerin ve kendilerinin bireysel ve kurumsal anlamda gelişmelerine katkı sağlamak, geleceğe dayalı işletme kültürleri oluşturmak olduğunu ifade eden Akçin, "Bilgi denen anlamlı hazineye kaynağından sahip olmak, geçmişten bugüne gelen tecrübe ve deneyimleri belli süzgeçlerden geçirerek nesilden nesile aktarmaktır. Tarihsel kültürel ve inançsal değerlerden beslenen MÜSİAD geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe taşınacak bir ticaret ahlakı ve kültürü, işletme ahlakı ve kültürü oluşturmaktır. MÜSİAD tamda bu değerler üzerinde bulunmakta ve duruşunu da bu tarihsel sorumluluktan almaktadır. Bünyamin Akdemir hocamızla iki hafta sürecek programımızdan sonra, yalın ekonomide Prof. Dr. Neslihan Derin, Finansal tabloların hazırlanması ve muhasebe bilgi sisteminde Prof. Dr. Hakan Erkuş, finansal tabloların analizi ve güncel meseleler konusunda Prof. Dr. Recep Karadağ, kurumsallaşma, aile şirketlerinde kurumsallaşmada Prof. Dr. Cengiz Toraman, pazarlama bilgi sisteminde Prof. Dr. Kahraman Çatı, E-ticaret ve ihracatta Doç. Dr. Ömer Faruk Derindağ, dış ticarette Prof. Dr. Hüseyin Altay hocalarımızın sunumları olacaktır. Programımızın şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyor başta hocamız olmak üzere katılım gösteren tüm üye ve misafirlerimize şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Akçin'in konuşmasının ardından söz alan Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, katılımcılara sunum eşliğinde Vizyoner Lider Eğitimi verdi. - MALATYA