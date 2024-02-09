MÜSİAD Genel Başkanı: Türkiye Gelecek 10 Yılda Yıldızı Parlayacak Ülke Olacak

MÜSİAD Genel Başkanı Murat Asmalı, Türk ekonomisinin diğer ülkelere göre birçok avantajının olduğunu ifade ederek, "Türkiye gelecek de önümüzdeki 10 sene yıldızı parlayacak ülke olacak" dedi.

Deprem bölgesi Malatya'da MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından düzenlenen 'Üye Haspihal Programı'na katılan Genel Başkan Murat Asmalı, ülke ve Malatya ekonomisine dair açıklamalarda bulundu. Malatya'da yaralarının sarıldığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Asmalı, "Şükürler olsun birçok esikleri olmasına rağmen şehirlerde yaraların sarıldığını görmek bizleri mutlu etti. Bu vatanımız maalesef deprem kuşağında, topraklarımızın yüzde 80'i, nüfusumuzun yüzde 90'ı deprem kuşağında yaşıyor. Dolayısıyla bunu değiştirmemiz imansız. Bu demektir ki depremle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Bu gerçekliği unutmadan mutlak deprem sonrası tedbirleri nasıl alıyorsak deprem öncesi de önleyici tedbirleri almamız lazım" dedi.

Bundan sonra merkezi hükümet başta olmak üzere yerel yönetimlere de görev düştüğünü kaydeden Asmalı, konuşmasını şöyle sürdürdü.

"Ülkemiz ekonomisi açısından deprem öncesi bir takım sorunlarımız vardı. Hatırlarsanız çok ağır bir pandemi süreci geçirdik tüm dünya olarak. Hepimiz yaraları sardık derken tam Rusya-Ukrayna savaşı başladı. İki devletle de ciddi işbirliğimiz vardı, iki komşu devletin savaşa girmesi bizi ülke olarak da çok ciddi etkiledi. Tam da bunun üstüne 6 Şubat depremi ile birlikte ekonomi de sıkıntılar artmaya başladı. Böyle ortamı yaşadık hep beraber. Ama Türkiye ekonomisi dayanıklılığı, milletin gayreti ile çok şükrü büyük hasar almadan bu süreci atlattı."

Asmalı, Türkiye'nin gelecek 10 yılda da yıldızı parlayacak bir ülke olduğunu ifade ederek ekonomik veriler üzerine üyeler ile söyleşi yaptı.

Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin ise depremden sonra tüm üyeler ve yönetim ile birlikte bir seferberlik başlatarak vatandaşların yanında yer aldıklarını hatırlattı. Yaşanan depremin yaralarını hep beraber saracaklarını da ifade eden Akçin, "Depremin olduğu günden bugüne geçen bir yılda yıkımlar bitmek üzere. Bizler MÜSİAD ailesi olarak bu depremin yaralarının da mutlak süratle ekonomimizin iyi olması ile atlayacağımıza inanıyoruz" dedi. - MALATYA