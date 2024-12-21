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MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Gençlerin Ticaret ve Yatırım Konuşması Gurur Verici

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Gençlerin Ticaret ve Yatırım Konuşması Gurur Verici
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MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, gençlerin iş ve yatırım konusundaki çalışmalardan gurur duyduklarını belirterek, sektördeki zorluklara dikkat çekti. Genç MÜSİAD'ın düzenlediği TEXIT'24 Tekstil Zirvesi'nde sürdürülebilirlik ve sektörün karşılaştığı ekonomik daralma konuları ele alındı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, gençlerin çalışmalarının göğüslerini kabarttığını belirterek, "Günümüzde gençlerimizin farklı kötü alışkanlıklara sürüklendiği, özellikle sosyal medyanın esiri olduğu bir ortamda gençlerimizin iş, ticaret ve yatırım konuşmasından gurur duyuyoruz." dedi.

Asmalı, Genç MÜSİAD tarafından derneğin genel merkezinde düzenlenen, TEXIT'24 Tekstil Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, gençlerin göz bebekleri olduğunu belirterek, MÜSİAD'ın, 14 bin 501 üyesinin bulunduğunu ve bunun üçte birinin gençlerden meydana geldiğini söyledi.

Gençlerin çalışmalarından gurur duyduklarını aktaran Asmalı, "Günümüzde gençlerimizin farklı kötü alışkanlıklara sürüklendiği, özellikle sosyal medyanın esiri olduğu bir ortamda gençlerimizin iş, ticaret ve yatırım konuşmasından gurur duyuyoruz." değerlendirmesine bulundu.

Asmalı, sürdürülebilir olmanın önemine dikkati çekerek, "Sürdürülebilirlik esasen bizim inancımızın da temellerinden biri oluşturuyor." dedi.

Markalaşma, dijitalleşme ve verimliliğin herkesin gündeminde olduğunu ifade eden Asmalı, Türkiye'de artan iş gücü maliyetlerinin sektörü ciddi oranda zorladığına dikkati çekti.

"Türkiye tekstil sektörünün, dünya pazarından aldığı pay yüzde 3,4"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz de sektörü ileriye taşıyacak gençlerle birlikte olmanın önemine değinerek, gençlerin zirveden yeni bilgiler ve tecrübelerle ayrılıp güzel sonuçlar çıkartabileceğini söyledi.

Öksüz, gerek dünyada gerekse Türkiye'de ekonomik anlamda bir daralmanın olduğunun altını çizerek, "Dünyada yaklaşık yüzde 13 oranında sektörümüz daraldı. Global ticaret hacmi olarak 2023 yılında tekstil sektörü 306 milyar dolara düştü. Hazır giyim sektörü ise 447 milyar dolara düştü. En büyük pazarlarımız Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da yüzde 20'lere varan daralma var." dedi.

Türkiye tekstil sektörünün dünya pazarlarından aldığı payın yüzde 3,4 olduğuna dikkati çeken Öksüz, "Tekstil sektörü olarak geçen sene 12 milyar dolar ihracat yapmıştık. Hazır giyimle beraber 28 milyar dolar ihracat rakamı vardı. Tekstil sektörü olarak yüzde 2 kayıpla seneyi kapatacağız." diye konuştu.

Öksüz, Türkiye'de sektör olarak katma değerli üretimde birinci sırada yer aldıklarına vurgu yaparak, "İmalat sanayisinde de birinciyiz. En fazla istihdam oluşturan sektörüz, 1 milyon istihdamımız var. Kadın istihdamında birinci sıradayız." diye konuştu.

"Rekabetçiliğin ve uluslararası yatırımların konuşulduğu bir tekstil piyasası var"

Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel ise mevcut küresel ekonomik politika ve Türkiye'nin yürüttüğü ekonomik politikanın tekstil sektörünü de etkilediğini belirterek, rekabetçiliğin, uluslararası yatırımların konuşulduğu bir tekstil piyasasının olduğunu söyledi.

Sürdürülebilirlik, dijitalleşme, sanayi ve akademi işbirliğinin daha çok konuşulduğu bir ortamda olduklarını aktaran Ertemel, "Tekstil sektöründeki sıkışıklığı ve daralmışlığı hepimiz görüyoruz. Burada aslında yapmamız gereken trendleri takip edip, dönüşebilir yapılar inşa etmek." dedi.

Ertemel, çok büyük geleneksel şirketlerin ve tekstil fabrikalarının olduğunu ifade ederek, değişime kapalı oldukları için şu an zorluk çektiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
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