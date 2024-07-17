Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi'nde görev devir teslim töreni yapıldı. AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı görevine getirilen Fatih Fedaioğlu, görevini yeni MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Yahya Serkan Emre'ye devretti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi'nde başkanlar devir teslim töreni yaptı. AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı görevine getirilen Fatih Fedaioğlu, MÜSİAD Başkanlığı görevini başkan yardımcısı Yahya Serkan Emre'ye devretti. Gaziantep Şube Başkanlığında başkanlığa seçilen Emre görevine resmi olarak başlamış oldu.

MÜSİAD'ın Türkiye'de 84 noktada dünyada ise yıl sonuna kadar 100 noktada olacağına değinen MUSİAD Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Halil Zahid Bingöl, başkanlığı devralan Yahya Serkan Emre'ye görevinde başarılar diledi. Bingöl, "Fatih bey AK Parti İl Başkanımız oldu. Yeni görevi de Serkan Bey'e tevdi edildi. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Gaziantep için güzel işler, güzel hayırlı işler yapmasını Cenabı haktan nasip ediyorum" dedi.

"Göreve layık görülen Serkan başkanımızı tebrik ediyorum"

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı ile AK Parti İl Başkanlığı'na atanan Fatih Fedaioğlu da yeni başkana görevinde başarılar dileyerek, "Görevimi yüzde 100 tamamlayarak Ocak ayında teslim etmek isterdim ama bazen hayatta nasip kısmet insanın önüne geçiyor. MÜSİAD'ın marka değerini bilmenizi isterim. Gaziantep MÜSİAD'ta bir kişi başkan olabilir. Onun 5-6 tane yardımcı arkadaşları olur. 35 kişilik yönetim kurulunda yol arkadaşları olur. Diğer üyeleri de dava arkadaşlarıdır. Benim sizden ricam Serkan başkanımızı yalnız bırakmayalım.bu sorumluluğun farkındayım" şeklinde konuştu.

"Aldığım görevin sorumluluğunun farkındayım"

Görevi devraldığı için mutlu olduğunu ifade eden MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Yahya Serkan Emre ise "Yaklaşık 14 bini aşan üyesi ile MÜSİAD, aslında entelektüel birikimini de paylaşıma açan çok güçlü bir sivil toplum kuruluşu ve yaklaşık 15 yıldır bu camianın bir ferdi olarak gurur ve şeref duyuyorum. Genel Başkanımız Mahmut Asmalı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimizin almış olduğu kararla bu görev bana verildi ve ben de bu sorumluluğun farkındayım. İnşallah yönetim kurulumuzla birlikte çok daha güzel işler yapma gayreti içerisinde olacağız. Fatih başkanımızdan kadim başkanlarımızdan gelen bu bayrağı inanın daha yukarılara taşımak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP