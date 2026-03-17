Antalya'da asırlık 'Zimem Defteri' geleneği 12 yıldır esnafa ve ihtiyaç sahibine can suyu oldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi, alınan bir malın satıcı tarafından not edilerek alıcının ileriye dönük borçlandırılmasını ifade eden tarihi "Zimem Defteri" geleneğini bu yıl da sürdürerek ihtiyaç sahiplerinin mahalle bakkallarındaki borçlarını kapattı. Tüm MÜSİAD şubeleriyle eş zamanlı olarak tam 12 yıldır yaşatılan bu anlamlı uygulama, hem ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor hem de Antalya ekonomisinin temel taşı olan yerel esnafa nefes aldırıyor.

Rahmet, bereket, paylaşma ve kardeşlik ayı olan Ramazan'ın manevi atmosferinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Antalya'nın çeşitli mahallelerindeki bakkal ve küçük esnaf ziyaret edilerek dar gelirli vatandaşların birikmiş veresiye borçları silindi. Alan elin veren eli bilmediği, hayırda yarışmanın ve yardımlaşmanın en zarif usulü olan Zimem Defteri geleneği, MÜSİAD üyeleri tarafından aynı hassasiyet ve samimiyetle yaşatılmaya devam ediyor.

Ramazan ayının gönülleri yumuşatan, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren ikliminde yapılan bu anlamlı çalışma; yalnızca maddi bir destek değil, aynı zamanda toplumsal vicdanı diri tutan, komşuluk hukukunu ve kardeşlik bilincini pekiştiren güçlü bir dayanışma örneği olarak öne çıkıyor. Zimem Defteri, ihtiyaç sahibinin onurunu koruyan, hayrı gizlilik içinde büyüten ve toplumun farklı kesimleri arasında gönül köprüsü kuran kadim bir medeniyet mirası olmayı sürdürüyor.

Başkan Yusuf Akgül: "Antalya ekonomisi için güçlü bir dayanışma köprüsü"

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, Zimem Defteri uygulamasının şehir ekonomisini ayakta tutan önemli bir dinamik olduğunu vurguladı. Başkan Akgül, uygulamanın Antalya ekonomisine etkilerini şu sözlerle değerlendirdi:

"Zimem Defteri uygulamasıyla yalnızca ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin borç yükünü hafifletmekle kalmıyor, aynı zamanda mahalle kültürümüzün bel kemiği olan küçük esnafımıza da can suyu oluyoruz. Zincir marketlerin yoğun rekabeti altında ayakta kalmaya çalışan ve mahallelinin zor gününde yanında olan bakkallarımızın kasasına giren bu sıcak para, doğrudan şehir ekonomisine entegre oluyor. Paranın tabana yayılması ve yerel ticarette dolaşıma girmesi, Antalya'mızın mikro ekonomisini canlandırıyor."

"Bu geleneği yaşatmak umudumuzu güçlendiriyor"

Günümüzde bu güzel geleneğin devamlılığına katkı sunmanın öneminin altını çizen Başkan Akgül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ramazan ayının rahmet ve bereket ikliminde, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinden birini yeniden yaşatmanın huzurunu taşıyoruz. Var olan ihtiyacın idrakine makes olmak, MÜSİAD Antalya olarak bizleri gururlandırmanın ötesinde, yardımlaşma ruhunun yaşatılması bakımından umudumuzu güçlendirmektedir. Kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendiren bu dayanışma köprüsünü kurmaya; Antalya ekonomisinin temel taşı olan esnafımızın ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı