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MÜSİAD'dan TÜSİAD'a tepki: Siyasi bildiri diliyle hareket edilmemeli

MÜSİAD'dan TÜSİAD'a tepki: Siyasi bildiri diliyle hareket edilmemeli
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu üyesi Aras'ın hükümete yönelik eleştirilerine verdiği yanıtta " İş örgütlerinin siyasi bildiri diliyle hareket etmesi yerine, yapıcı eleştiriler geliştirerek, ülkenin kalkınma yolculuğuna somut katkı sunması beklenmektedir.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), TÜSİAD Genel Kurulu'nda yapılan konuşmada hükümete yönelik eleştirilere cevap verdi.

"TOPLUMSAL HUZURU ÖNCELEYEREK HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ"

Dernekten yapılan açıklamada, geniş katılımlı bir istişare toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada Türkiye'nin "ihracat ve yatırım noktasında istikrarlı bir çaba içerisinde olduğu" ifade edildi. Mevcut ekonomik duruma 'karamsar' değil, 'çözüm yolları geliştirme odaklı' bakıldığı ifade edilerek, "Bu nedenle, Türkiye'nin içinden geçtiği bu kritik süreçte tüm paydaşlarımızla ortak bir akıl çerçevesinde meseleleri ele almanın ve yapıcı öneriler geliştirebilmenin önemine inanıyoruz. İş dünyası olarak hepimiz, ülkemizin ekonomik büyümesini, istihdamını ve toplumsal huzurunu önceleyen bir perspektifle hareket etmek zorundayız" dendi.

'Sıkı para politikasının enflasyonla mücadele için gerekli' ancak yeterli olmadığının söylendiği açıklamada, 'yapısal reformlar' vurgusu yapıldı.

TÜSİAD'A TEPKİ

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu üyesi Aras'ın ifadelerine ilişkin ise "Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan ve Türk iş dünyasının genelini temsil ettiği iddiasıyla yapılan açıklamalar, ne yazık ki ekonomik kalkınma ve iş dünyası odağından uzak, toplumsal huzuru zedeleyici bir içeriktedir. Bulunduğumuz dönemde, iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının siyasi bildiri diliyle hareket etmesi yerine, yapıcı eleştiriler geliştirerek, ülkenin kalkınma yolculuğuna somut katkı sunması beklenmektedir.

Türk iş dünyasının sorumluluğu çözüm odaklı yaklaşım ve ekonomik kalkınma olmalıdır. MÜSİAD olarak, bizler her zaman çözüm odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz. Türkiye'nin ekonomik geleceği için reformların hayata geçirilmesini destekliyor, iş yapma ortamının iyileştirilmesi için çalışmalarımıza var gücümüzle katkı sunmaya devam ediyoruz" denildi.

NE OLMUŞTU?

TÜSİAD'ın Olağan Genel Kurulunda konuşan Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, Kartalkaya'daki yangın faciasından siyasi tutuklamalara, ordu içindeki ihraçlardan gazetecilerin hedef alınmasına kadar pek çok konuya değinmiş, Aras, "California'da yangınlar, Japonya'da depremler oluyor ama ölümler bu kadar yüksek değil. Bizdeki sorun, güvenliğin maliyetin önüne konmaması ve sistem bozukluğudur" ifadelerini kullanarak belediyelerdeki kayyım uygulamasını da eleştirmiş ve "Tutukluluk istisna değil, kural haline geldi. Bu durum, adalet sisteminin kangrenleşmiş bir sorunudur" demişti.

Aras hakkında söz konusu açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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