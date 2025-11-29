MÜSİAD Başkanı: Yeni Destek Paketi İşletmelere Önemli Avantajlar Sunacak

Ticaret Bakanı'nın Antalya programında açıkladığı yeni destek paketini değerlendiren MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, kredi limitlerinden faiz düzenlemelerine, kooperatif desteklerinden vergi indirimlerine kadar birçok adımın 2026 öncesi işletmelere önemli avantajlar sağlayacağını belirtti.

Türkiye ekonomisinin 2026'ya yaklaşırken şekillenen ticaret dinamikleri, iş dünyasının uzun süredir beklediği birçok düzenlemenin hayata geçirilmesiyle yeni bir döneme işaret ediyor. Ticaret Bakanı'nın Antalya programında açıkladığı destekler, sahadan gelen taleplerin politika düzeyine yansıdığı yönünde değerlendirildi. MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, yapılan düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Sahadan yükselen talepler artık karar mekanizmasına yön veriyor"

Akgül, Ticaret Bakanı'nın Antalya'da yaptığı açıklamaların iş dünyası için moral niteliği taşıdığını belirterek, "Bu destekler, sahadaki gerçek taleplerin Ankara tarafından duyulduğunu gösteriyor. MÜSİAD olarak yıllardır sektör bazlı raporladığımız ihtiyaçların politika karşılığı bulması, reel sektörle devlet arasındaki temasın güçlendiğini ortaya koyuyor" dedi.

"Kredi üst limitinin 2,5 milyon TL'ye çıkması işletmeleri yeniden harekete geçirecek"

Akgül, esnaf ve KOBİ'ler için kredi üst limitinin 2,5 milyon TL'ye yükseltilmesinin son yıllarda maliyet baskısı altında kalan işletmeler için önemli olduğuna değinerek, "Birçok işletme maliyet baskısı nedeniyle büyüme planlarını ertelemek zorunda kaldı. Bu limit artışıyla birlikte yatırım iştahı yeniden canlanacak" ifadelerini kullandı.

"Makine ve ekipman kredilerinin artırılması üretimde dönüşüm başlatacak"

Ticari kredilerde makine yatırımlarının da aynı limit içerisinde değerlendirilmesini "stratejik bir hamle" olarak nitelendiren Akgül, kararın teknolojik yenilenme ve verimlilik açısından önem taşıdığını ifade etti.

"Faiz maliyetlerinin düşürülmesi reel sektöre nefes aldıracak"

Akgül, kredi faizlerine ilişkin hazırlanan yeni düzenlemelerin 2026'ya yönelik umutları artırdığını belirterek, bunun üretim ve ihracat yapan işletmeleri rahatlatacağını söyledi.

Esnaf kredilerindeki yüzde 30 fatura zorunluluğunun bir yıl ertelenmesine değinen Akgül, bu düzenlemenin kredi süreçlerini hızlandıracağını ve küçük işletmeler için önemli bir kolaylık olduğunu aktardı.

"Kooperatif desteklerinin artırılması kırsal kalkınmayı hızlandıracak"

Kooperatiflere yönelik makine desteğinin 1 milyon TL'ye, fuar desteğinin 150 bin TL'ye yükseltilmesini değerlendiren Akgül, bu adımların kırsal kalkınmayı ve yerel üretimi destekleyeceğini söyledi.

"Vergi ve SGK borçlarındaki faiz indirimi işletmelere kritik bir nefes oldu"

Akgül, gecikme zamlarının düşürülmesinin işletmelerin mali yüklerini hafifleteceğini belirterek, kararın finansal sürdürülebilirliği olumlu etkileyeceğini ifade etti.

"2026, Türkiye'nin dezenflasyon yılı olacak"

Akgül, 2026'da enflasyonun yüzde 16–23 aralığına gerilemesinin beklendiğini belirterek, sıkı para politikasının etkilerinin yılın ikinci çeyreğinde daha net görüleceğini söyledi.

"2026 bir bekleme yılı değil, fırsat yılı olacak"

Akgül, açıklanan desteklerin işletmeler için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek işletmelerin doğru stratejilerle yeni dönemi değerlendirebileceğini ifade etti. Akgül, açıklamalarını desteklerin ülke ekonomisine, esnafa, üreticilere ve ticaret erbabına hayırlı olması temennisiyle tamamladı. - ANTALYA