Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
Mersin'de fare zehri faciası: 2 çocuğun hayatını kaybettiği eve ekipler özel kıyafetle girdi

Mersin'de fare zehri faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

En düşük emekli maaşına zam! Rakamı Bakan Işıkhan duyurdu
Şehit aileleri, MHP İl Başkanlığı önüne 'Yakışmadı' yazılı siyah çelenk bıraktı

Bahçeli'yi kızdıracak protesto

MÜSİAD Başkanı Şenocak: Enflasyonun Gerilemesi Sanayicinin Umutlarını Artırdı

MÜSİAD Başkanı Şenocak: Enflasyonun Gerilemesi Sanayicinin Umutlarını Artırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, enflasyonun düşüşünün sanayicilerin motivasyonunu artırdığını ve 2025 yılına dair umutlar doğurduğunu belirtti. Bursa'nın ekonomik gücüne ve KOBİ'lerin önemine vurgu yapılırken, geleceğe dönük stratejik adımların gerekliliği üzerinde duruldu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, enflasyonun gerilemesinin sanayicinin 2025 yılına dair umutlarını ve motivasyonunu arttırdığını söyledi.

Dernek merkezinde düzenlenen basın toplantısında, MÜSİAD Bursa Şubesi Sektör Kurulları'nın hazırladığı "Bursa Ekonomisi Raporu"nun sunumu gerçekleştirildi.

Şenocak, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarih boyunca karşılaştığı tüm zorlukları aşmada eşsiz bir dayanıklılık ve azim örneği gösterdiğini kaydetti.

Geçen sene 262 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığını hatırlatan Şenocak, 1 trilyon 130 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmanın milletin çalışkanlığının ve azminin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Bu başarının, enflasyonla mücadelede sürecinde alınan sıkı para politikalarının etkisi altında büyük bir sabır ve kararlılıkla elde edildiğini dile getiren Şenocak, şöyle konuştu:

"Enflasyonla mücadelede ekonomi yönetimimiz tarafından sabır ve kararlılıkla uygulanan politikalar, ekonomimizin dirençli yapısını güçlendirdi. Nitekim son 7 aydır düşüş eğiliminde olan enflasyon aralık ayında yüzde 1,03 olarak açıklanmış ve yıllık bazda son 1,5 yılın en düşük seviyesine de gerilemiştir. Bu gelişmeler 2025 yılına dair umutlarımızı ve motivasyonumuzu da arttırmaktadır. Merkez Bankası'nın yüzde 21 enflasyon hedefini yakalayacağımıza ve ekonomik toparlanmanın hızlanacağına yürekten inanıyoruz."

"KOBİ'ler sanayimizin bel kemiğini oluşturuyor"

Şenocak, üretim ve ihracat lokomotiflerinden biri olan Bursa'nın 18,2 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye ekonomisine güç katmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Kentin yenilikçi ve sektör odaklı hamleler gerçekleştirmesi gerektiğine değinen Şenocak, şöyle devam etti:

"Bursa'da faaliyet gösteren KOBİ'ler sanayimizin bel kemiğini oluşturarak üretim ve istihdam temelini sağlamaktadır. Ancak bu işletmelerin büyük bir kısmı şehir içinde sıkışmış bir şekilde faaliyet göstermekte. Bu da hem üretim kapasitelerini hem de büyüme potansiyelini ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Bu sorunun çözümü için modern ve altyapısı güçlü sanayi bölgeleri oluşturmalı, mevcut OSB'ler ise ihtiyaçlara uygun şekilde geliştirilmelidir. Şehir içinde sıkışan sanayimizin planlı sanayi alanlarına taşınması yalnızca üretim süreçlerini daha verimli hale getirmekle kalmayacak aynı zamanda şehir içi trafik yoğunluğunu azaltacak ve altyapı üzerine baskıyı da hafifletecektir."

"Sürdürülebilir çözümleri hayata geçirmemiz gerektiğine inanıyoruz"

Şenocak, Bursa'nın sahip olduğu stratejik konumuyla önemli bir lojistik avantaja sahip olduğun dile getirdi.

"Bu potansiyeli tam anlamıyla hayata geçirebilmek için limanlar, kara yolları, demir yolları gibi kritik lojistik bağlantıların da güçlendirilmesi gerekmektedir." diyen Şenocak, şunları kaydetti:

"Bu altyapı yatırımları yalnızca ihracat süreçlerimizi hızlandırmakla kalmayacak aynı zamanda Bursa'nın küresel ölçekteki rekabet gücünü de önemli derecede artıracaktır. Bursa'nın ekonomik hedeflerine ulaşabilmesi için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümleri hayata geçirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Katma değerli üretim, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda yapılacak yatırımlar Bursa'nın hem rekabet gücünü arttıracak hem de geleceğin ekonomisinde daha güçlü bir yer edinmesini de sağlayacaktır."

Şenocak, Türkiye ekonomisinin potansiyelini ortaya çıkarmak ve Bursa'yı küresel ölçekte daha rekabetçi bir hale getirmek amacıyla hazırladıkları "Bursa Ekonomisi Raporu"nun yalnızca mevcut durumun bir analizi değil, aynı zamanda geleceğe dair çözüm odaklı yol haritası olduğunu aktardı.

Raporda 16 sektörün dünya, Türkiye ve Bursa ölçeğindeki mevcut durumlarının karşılaştıkları zorlukların, çözüm önerilerinin detaylı şekilde ele alındığına değinen Şenocak, raporun aynı zamanda Bursa'nın ekonomik hedeflerine ulaşmak için gerekli stratejik adımları da ortaya koyduğunu ve somut öneriler sunduğunu sözlerine ekledi.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Ekonomi
img

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek
img

"Tabutlu" yolsuzluk iddiasına Yavaş cephesinden zehir zemberek yanıt
img

Atık ambalajlar artık çöpe değil makinelere atılacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'nin İmralı heyeti ile görüşen Fatih Erbakan'dan ilk sözler

DEM heyetiyle görüşen Fatih Erbakan'dan ilk sözler
Tuğçe Tayfur babasının cenazesinde küfürler etmişti! Yeğeni Şirin Gözalıcı olayla ilgili konuştu

Tuğçe Tayfur'un cenazede küfür ettiği kişi Şirin Gözalıcı değilmiş
Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı
Yeşilçam oyuncusu Coşkun Göğen'in eşi kansere yenik düştü

Kızını kaybeden Coşkun Göğen'i yıkan bir acı daha

Son Dakika Haberleri

Atakan Yılmaz neden gözaltına alındı, Atakan Yılmaz kimdir? Hudutsuz Sevda Miray Daner diziden ayrılıyor mu 2025? Zeynep öldü mü? Genel Af çıkacak mı 2025? ATV Beşiktaş Sivasspor maçı nasıl izlenir? ATV canlı izle! (SİVASSPOR BEŞİKTAŞ) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link MasterChef Beyza kardeşi kim, adı ne? Sivasspor Beşiktaş ne maçı, lig maçı mı, kupa maçı mı? Sivasspor Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Ocak Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 7-8 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Meriç Ökten kimdir, neden öldü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.