MÜSİAD Başkanı Asmalı, Afrika Büyükelçiler Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ikili ticaret hacminin 2022 yılında 33,1 milyar dolara ulaştığını belirterek, "İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ikili ticaret hacminin 2022 yılında 33,1 milyar dolara ulaştığını belirterek, "İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz." dedi.

Asmalı, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi'nde gerçekleştirilen "Afrika Büyükelçiler Zirvesi" programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Afrika'ya yakın ilgisini olduğunu söyledi.

Bu yakın ilginin somut çıktısı olarak 2016 yılında Afrika Kültür Derneği açma fikri oluştuğuna işaret eden Asmalı, derneğin o günden bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Asmalı, MÜSİAD'ın Afrika'ya yönelik programlar gerçekleştirdiğini aktararak, Afrika'da 15 farklı ülkede bulunan şube ve temsilcilik sayısını 2024 yılı sonuna kadar 25'e çıkacaklarını ifade etti.

MÜSİAD Expo fuarını kesintisiz olarak devam ettirdiklerini anımsatan Asmalı, "Bu fuarımıza Afrika'dan da çok sayıda iş adamı katılıyor. Önümüzdeki sene Nijerya'da büyük katılımla Afrika İş Forumu'nu düzenlemeyi hedefliyoruz. Akabinde de 2025 yılında MÜSİAD Expo'nun yurt dışı açılımını ilk olarak Afrika'da icra etmek istiyoruz." diye konuştu.

Asmalı, Afrika ülkeleriyle diplomatik ve ticari ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını, bu çalışmaların ilerleyen günlerde artarak devam edeceğini bildirdi.

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ikili ticaret hacmine ilişkin bilgi veren Asmalı, "2013-2020 döneminde yıllık ortalama 20 milyar dolar seviyesindeyken, 2021 yılında 29,4 milyar dolara, 2022'de 33,1 milyar dolara yükseldi. Bununla birlikte Türk firmalarının üstlendiği proje hacmi hızla büyüyerek Afrika'da 77,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

"Afrika, yeni dünyanın yükselen gücü olmaya adaydır"

Dünya yüzölçümünün yüzde 20'sini Afrika kıtasının oluşturduğunu, ekilebilir alanların yüzde 60'ı ve mineral rezervlerin ise yüzde 30'unun bu kıtada yer aldığına işaret eden Asmalı, şunları kaydetti:

"Afrika kıtası 2050 yılında 3 milyara ulaşacağı tahmin edilen nüfusuyla, özellikle genç nüfusu, dünyada en ön sıralarda yer alıyor. Bu bakımdan değerlendirdiğimizde Afrika, yeni dünyanın yükselen gücü olmaya adaydır. Ancak bu zenginliklere rağmen dünya küresel ticaretin yalnızca yüzde 3'üne sahiptir. Üstelik küresel hastalık yükünün yüzde 25'ini Afrika ülkeleri çekiyor."

Asmalı, Türkiye'nin son 20 yılda Afrika ülkelerine yönelik benimsediği "kazan kazan" anlayışını artan bir ivmeyle sürdürmek istediklerini belirterek, "Bu önemli çabayı sürdürmek adına her zaman devletimizin yanında yer alıyoruz." dedi.