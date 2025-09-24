MÜSİAD Antalya'dan Vergi Ödemelerine Yüzde 5 İndirim Önerisi

MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül, vergisini zamanında ödeyen mükelleflere yüzde 5 indirim uygulanmasını önerdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Başkanı Yusuf Akgül, vergi sistemine yönelik dikkat çekici bir öneri sundu. Vergisini yasal süresi içinde ödeyen mükelleflerin ödüllendirilmesi gerektiğini belirten Akgül, bu kapsamda yüzde 5 indirim modeli önerdiklerini açıkladı. "Vergi bir vatandaşlık görevidir. Ancak bir yükümlülüğün yanı sıra ülkemizin kalkınmasının, refahının ve sürdürülebilir ekonomisinin teminatıdır" diyen Akgül, şunları söyledi:

"Türkiye'de her yıl milyarlarca liralık vergi tahsilatı, ödeme tarihleri geçtikçe değer kaybına uğruyor. Gecikmeye giren her ödeme, enflasyonun etkisiyle kamu bütçesine zarar verirken mükellefle devlet arasındaki güveni de zedeliyor. Bu kısır döngüyü kırmak elimizde. Vergisini yasal süresinde eksiksiz ödeyen birey ve işletmelere yüzde 5 oranında indirim tanınmalı. Bu sistem hem ödemeleri zamanında yapanları ödüllendirir hem de devletin gelirlerini daha erken ve eksiksiz tahsil etmesini sağlar."

Akgül, bu indirimi kaybetmeme motivasyonunun, mükellefler üzerinde güçlü bir ödeme disiplini oluşturacağını da vurguladı. "SGK prim ödemelerinde olduğu gibi firmalar, yüzde 5'lik indirimi kaçırmamak adına planlarını gözden geçiriyor, önceliklerini belirliyor ve ödemelerini zamanında yapmaya özen gösteriyor" diyerek uygulamanın davranışsal etkilerine dikkat çekti. Sunulan bu modelin vergi kaçıranı ya da geç ödeyeni değil, sorumluluk bilinciyle hareket edeni destekleyen, adil, dengeli ve sürdürülebilir bir sistem olduğunu belirten Akgül, önerinin MÜSİAD Antalya Mali İşler Komisyonu tarafından sahadaki işletme deneyimleri, reel veriler ve görüş alışverişleriyle hazırlandığını, çalışmanın da Komisyon Başkanı İbrahim Murat Elbeyi koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti.

Akgül, hazırlanan raporun, TBMM Antalya Milletvekili, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na MÜSİAD Antalya Şubesi'ne yaptığı ziyaret sırasında sunulduğunu da belirtti. Yüksek enflasyon dönemlerinde vergi tahsilatının gecikmesinin büyük kayıplara neden olduğuna dikkat çeken Akgül, "Uluslararası literatürde bu durum Olivera-Tanzi Etkisi olarak tanımlanıyor. Ortalama 6 aylık bir gecikme devletin gelirinde yüzde 25'e varan değer kaybı anlamına gelir. Oysa zamanında yapılan tahsilat bu kaybı ortadan kaldırır. Sağlanacak yüzde 5 indirim, devletin ileride kaybedeceği gelirden çok daha düşük maliyetle kasasına erken ve net gelir sağlayacaktır" dedi.

Bu yaklaşımın hem iş dünyasına hem de devlete kazandıracağını vurgulayan Akgül, sistemin nakit akışını planlayan dürüst işletmeleri destekleyeceğini, kayıt dışılığı önleyeceğini ve mükellef-devlet ilişkilerini güçlendireceğini dile getirdi. Akgül sözlerini şöyle tamamladı:

"Vergisini zamanında ödeyen iş adamı, esnaf ve çiftçi bu ülkenin ekonomik omurgasını oluşturuyor. Bu kesimlerin fedakarlığını takdir eden ve mali disiplini özendiren bir sistem, toplumsal adalet duygusunu da pekiştirir. Vergisini zamanında ödeyen kazanırsa, Türkiye kazanır." - ANTALYA