Üye Girişi
Haberler
Konya'da çöken 3 katlı binanın enkazından 2 kişi sağ olarak çıkarıldı

Konya'da çöken binanın enkazından 2 kişi sağ olarak çıkarıldı
Konya'da çöken binanın zemin katındaki balıkçı ile ilgili korkunç iddia

Çöken binanın zemin katındaki balıkçı ile ilgili korkunç iddia
Facia adeta 'geliyorum' demiş! Çöken binadan kurtulanlardan dehşete düşüren sözler

Çöken binadan kurtulanlardan dehşete düşüren sözler
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez

Turizm bölgelerinde yetki kimde? Bakan Ersoy canlı yayında açıkladı

MÜSİAD Adana Şubesi'nin 25. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

MÜSİAD Adana Şubesi'nin 25. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MÜSİAD Adana Şubesi'nin 25. Olağan Genel Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger'in konuşmalarıyla Adana'daki gelişmeler ve projelere dair bilgilendirme ile yapıldı. Genel Kurulda, Adana'nın stratejik konumu, hızlı tren projeleri ve gastronomi şehri olma hedefleri vurgulandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şubesi'nin 25. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kentte bir otelde gerçekleştirilen genel kurul, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Yavuz Selim Köşger, toplantıda yaptığı konuşmada, stratejik bir konuma sahip Adana'nın önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Adana'da önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Köşger, şöyle konuştu:

"Devletimiz Adana'nın stratejik konumunu öngörerek çok ciddi çalışmalar yapıyor. Hızlı trenin gelmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Malumunuz Ereğli'ye kadar geldi. Ulukışla'ya kadar devam ediyor. Devamında ecdadın geçtiği Torosları bir kere daha hızlı trenle geçeceğiz. Adana'dan Basra Körfezi'ne ve Bağdat'a kadar hızlı tren gidecek. Yine buradan bir otoyol çalışması devam ediyor. Bu otoyol çalışmasının Basra Körfezi'nden Akdeniz'e alternatif bir ulaşım aksının nihai varış noktası olan 9 milyonluk bir Adana konteyner limanı tasarlanıyor. Çok ciddi bir kapasite artışı olacak."

Vali Köşger, kentte tarım ve su ürünleri organize sanayi bölgeleriyle ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

Adana'yı gastronomi şehri yapmak için çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Köşger, "Turizmin Adana'da lezzet eksenli yürümesi gerektiğini değerlendiriyoruz. Adana'da çok güzel işler olacak. Adana süper bir şehir, Türkiye süper bir ülke olacak. Biz dünyada en sözü geçen ülkeler arasına gireceğiz. Adana'nın da bu süreçte çok önemli katkıları olacak." dedi.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir de MÜSİAD'ın insan kazanmayı para kazanmaya tercih ettiğini belirtti.

MÜSİAD'ın bundan 35 yıl önce temellerinin atıldığını aktaran Özdemir, "Bugün ülke içinde 84, ülke dışında 99 ülkede, toplam 180 irtibat noktası, 14 bini aşkın üyesi, 60 binden fazla işletmesi, 3 milyona yakın istihdama olan katkısı, gayri safi hasılamıza da yüzde 20'nin üzerinde direkt olarak büyüklük anlamında etkisi olan bir kurumdan bahsediyoruz. Bu durum Anadolu'nun bereketi ile buradaki Anadolulu, Adanalı iş adamlarımızın bereketi, çalışması ve çabasıyla artarak devam edecektir." diye konuştu.

Yeniden seçilen MÜSİAD Adana Şube Başkanı Ömer Tekdemir, Adana'nın güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu söyledi.

Genel kurula, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Ekonomi
img

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
img

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
img

Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'un 'yetki' açıklamasına yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'un 'yetki' açıklamasına yanıt: İstifa etmesi yetmez, yargılanmalı

Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'un 'yetki' açıklamasına yanıt
Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül tutuklandı
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.