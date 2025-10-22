Haberler

Muş'ta Turizm Projeleri Hayata Geçiyor

Muş'ta Turizm Projeleri Hayata Geçiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta İçişleri Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen üç yeni proje, kentin turizm potansiyelini ortaya çıkararak doğal ve kültürel değerlerin tanıtımına katkıda bulunacak. 1 milyon 700 bin lira destek alan projeler, doğa yürüyüşleri ve kültür gezileri gibi etkinlikler içeriyor.

Muş'ta İçişleri Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen üç yeni proje, kentin turizm potansiyelini ortaya çıkararak doğal ve kültürel değerlerin tanıtımına katkı sağlayacak.

Muş'un doğal güzellikleri ve kültürel değerleri, sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde hazırlanan projelerle gün yüzüne çıkarılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen projeler kapsamında üç dernek, kentin turizm potansiyelini geliştirmeye ve Muş'un zengin mirasını tanıtmaya yönelik çalışmalar yürütecek. Kentte faaliyet gösteren Genç Adımlar Derneği, Genç Fikirler Derneği ve Anzar Beldesi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülecek projeler için İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce sağlanan hibe desteğinin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Valilik makamında düzenlenen törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesinin önemine dikkat çekerek, 2025 yılı içerisinde bakanlık desteği kazanan dernek sayısının altıya ulaştığını söyledi. Vali Çakır, "Bugün imzaladığımız protokollerle birlikte, 2025 yılı içerisinde toplam 6 derneğimiz bakanlığımız tarafından destek almaya hak kazandı. Üç derneğimize toplamda 1 milyon 700 bin lira destek sağlandı. Mütevazi bir il olmamıza rağmen sivil toplum kuruluşlarımızın bu kadar güçlü destekler alması bizim için çok kıymetli" dedi.

Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü ile sürekli istişare halinde olduklarını belirten Çakır, "Derneklerimizi nasıl güçlendirebiliriz, kadınlarımızı bu alanda nasıl destekleyebiliriz, ne tür projeler geliştirebiliriz diye sürekli fikir alışverişi yapıyoruz ve bunun meyvelerini hep birlikte almaya başladık" ifadelerini kullandı.

Vali Çakır, imza altına alınan projelerin büyük kısmının turizm temalı olduğunu belirterek, "Muş'un turizm açısından büyük bir potansiyeli var. Ancak bu alan bugüne kadar yeterince değerlendirilemedi. İlimiz, yaylaları, vadileri, akarsuları, gölleri ve yaban hayatıyla bakir bir coğrafyaya sahip. Yapılaşmanın az olması aslında bizim için bir avantaj. Bu güzellikleri ortak akılla ilmek ilmek işleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Genç Adımlar Derneği tarafından yürütülecek "Adımlarla Keşfet" projesine 500 bin lira destek sağlandığını açıklayan Vali Çakır, proje kapsamında doğa yürüyüşlerinin canlandırılacağını söyledi.

Anzar Beldesi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülecek projenin gençlere yönelik kültür gezilerini içerdiğini belirten Çakır, "Bu proje kapsamında hem bölgemizde hem de Karadeniz'de çeşitli geziler düzenlenerek gençlerimizin sosyalleşmesi ve ülkemizin farklı güzelliklerini tanıması sağlanacak" diye konuştu.

Genç Fikirler Derneği tarafından yürütülecek "1071 İzinde Muş Foto Maratonu" projesinin 504 bin liralık destek aldığını belirten Çakır, projenin yaklaşık 9 ay süreceğini söyledi. Çakır, "Bu projeyle ilimizin doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri profesyonel fotoğrafçılar tarafından dört mevsim boyunca kayıt altına alınacak. Ortaya çıkacak fotoğraflar, hem tanıtım hem de arşiv açısından önemli bir kaynak olacak" şeklinde konuştu.

Vali Çakır, üç projenin de Muş'un kültürel ve turizm potansiyeline katkı sunacağını belirterek, "Bu projelerde görev alacak tüm ekipleri tebrik ediyorum. Onların başarısı, ilimizden yapılacak yeni proje başvurularına da örnek teşkil edecek. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu destekler artarak devam edecek" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSüLeyman:

Yatırımda başarı sadece doğru hisse senetlerini seçmekle ilgili değil, sağlam bir stratejiye sahip olmakla da ilgilidir. Prof. LIMUDIA'nın sağladığı doğru yatırım sinyalleri sayesinde portföyümde önemli kazanımlar elde ettim. Onunla çalışmaya başladığımdan beri portföyüm 429.000 doların üzerine çıktı. Yatırım getirilerinizi artırmak istiyorsanız, Telegram (@Mudiatrading) üzerinden ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Silahla 'şaka' videosu çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı

Silahla video çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir

"Bu nasıl mühendislik? Kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir"
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Hendekler kazıldı, izler arandı! İşte en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe

Hendekler kazıldı, faylar tespit edildi! İşte en riskli 2 ilçe
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Vatandaş paylaştığı video ile yetkililere seslendi: İlimizin kurtuluşu olabilir

Paylaştığı video ile yetkililere seslendi: Kurtuluşumuz olabilir
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevinde mi? Şok iddia gündemi sarstı

Kıvanç'ın kız kardeşine tutuklama! Gözü fena dönmüş
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.