Muş'ta Saman Fiyatları Yükseldi, Çiftçiler Yüzde Gülüyor

Muş'ta Saman Fiyatları Yükseldi, Çiftçiler Yüzde Gülüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde bu yıl saman fiyatlarının tonu 2 bin liraya çıkarken, çiftçiler elde ettikleri kazançla hem hayvanlarının ihtiyacını karşılıyor hem de tarımsal faaliyetleri canlandırıyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, geçtiğimiz yıl tarlada çürüyen saman bu yıl tonu 2 bin liradan alıcı bulmasıyla çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Geçen yıl yağışların düzensizliği ve talep düşüklüğü nedeniyle samanın büyük kısmı tarlalarda kaldı. Bu yıl hem hayvancılık sektöründeki artan ihtiyaç hem de kurak geçen dönemler samanın değeri arttı. Üreticiler, elde ettikleri kazanç sayesinde hem yeni sezona umutla hazırlanıyor hem de bölgedeki tarımsal faaliyetler daha canlı hale geliyor. Samanın değerlenmesiyle birlikte biçerdöver, balya makinesi gibi tarım ekipmanlarının kullanımı da arttı. Çiftçiler, özellikle yeni alınan makineler sayesinde hem zaman hem de iş gücü tasarrufu sağlıyor.

Saman fiyatlarının bu yılki seviyesinden memnun olduğunu belirten Malazgirtli üretici Zeynettin Muyan, "Geçen sene saman elimizde kaldı satamadık. Bu yıl ise fiyatlar çok iyi. Emeğimizin karşılığını almak moralimizi yükseltti. Şimdi hem hayvanlarımızın kışlık ihtiyacını karşılıyoruz hem de artanı satarak gelir elde ediyoruz" dedi.

Samanın tonu bu yıl 2 bin liradan satılıyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü

Camide akılalmaz olay! Cemaatle namaz kılan 2 polis ölümden döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini yarın bitiriyor

İşte Fenerbahçe'ye imza atacağı gün
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.