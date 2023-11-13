Muş'ta Kadınlar Patates Hasadı Yaparak Ev Ekonomisine Katkı Sağlıyor

- Muşlu kadınların patates hasadı mesaisi

MUŞ - Muş'ta sevilerek tüketilen patatesin hasadını yapan kadınlar, hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de çocuklarının eğitim masraflarını karşılıyor.

Muş'ta patates hasadı yapan tarım işçisi kadınlar, alın teri ile evlerine ekmek götürüyor. Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Müdürlüğünde patates tarlasında hasat yapan kadın tarım işçileri, traktörle sökülen patatesleri toprağın altında elleri ile toplayarak çuvallara dolduruyor. Günün ilk ışıklarıyla zorlu mesailerine başlayan kadınlar, ev işlerini yaptıktan sonra kent merkezinden araçlarla patates tarlasına ulaşıyorlar. Muş'ta gelişen tarım alanları kendileri için bir ekmek kapısı olduğunu belirten Sevgi Subaşı, "Çocukları okutmak ve aile bütçesine katkı sağlamak için yaz boyunca tarlada çalışıyoruz. Sabah erkenden kalkıp ev işleri yaptıktan sonra tarlaya geliyorum. Burada patates hasadını yapıyoruz. Çocuklarım okula gidiyor, onları okutmak ve eşime katkı sağlamak için çalışmak zorundayım. Kadınların çalışması gerekiyor. Yaz aylarında başlayarak son bahara kadar başta şeker pancarı işi olmak üzere birçok ekim alanında iş bulabiliyoruz günlük 400 lira yevmiye alıyoruz. Evimize bu sayede ekmek götürüyoruz" dedi.

Sabahın ilk ışıklarıyla inekleri sağdıktan sonra patates hasadına geldiğini anlatan 7 çocuk annesi Çiçek Çetin ise "Tarlaya patates toplamaya geliyorum. Burada akşama kadar toprağın altında patates çıkarıyorum. Daha sonra tekrar eve gidip inekleri sağıyorum. Çocuklara yemek hazırlıyorum ve geç saate kadar bulaşıkları yıkıyorum. Kadınlar olarak ne gecemiz var ne gündüzümüz. İşimiz zor ama çalışarak çocuklarımı okutuyorum. Sonbahara kadar çalışıyorum. İşimiz oldukça zor" ifadelerini kullandı.