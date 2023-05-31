Muş Belediyesi Güneş Enerji Santrali Projesi İle Enerji Giderlerini Azaltmayı Hedefliyor

Muş Belediyesi'nin yenilenebilir enerji üretimi kapsamında başlattığı Güneş Enerji Santrali (GES) projesinde çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Korkut ilçesine bağlı Kümbet köyünde uygulanan proje ile belediyenin enerji giderlerinin büyük oranda azaltılması hedefleniyor.

Söz konusu alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, enerji alanında belediyeye ek gelir sağlamak amacıyla, 123 bin metrekare alanda çalışmalara başladıklarını söyledi.

Projeyi çok önemsediklerini dile getiren Asya, çevre duvarı ve elektrik bağlantı noktasına direk imalatlarının tamamlandığını, saha çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kısa sürede tamamlanarak belediyeye devri sağlanacak olan güneş enerji santralinde üretimin sürdürülebilir olması için gerekli kontrollerin yapılacağını ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Projemizle belediyemize iyi bir gelir sağlamayı düşünüyoruz. Şu an içme suyu temini hususunda ciddi bir elektrik tüketimimiz var. Sondajlardan elde ettiğimiz suyun evlere ulaştırılmasında enerji tüketimi çok fazla. 2 aylık okuma döneminde tahakkuk edilen su ile aylık elektrik faturaları neredeyse birbirine yakın durumda. Buna rağmen içme suyunun en ucuz fiyatlandırıldığı bir belediyeyiz. Dolayısıyla bu GES projemizle belediyemizin ve bağlı birimlerinin enerji tüketimini bu sayede karşılamayı arta kalan kısmının da belediyemize gelir olarak aktarılmasını sağlamayı hedefliyoruz. GES projemizin ilimizin ve halkımızın hayrına vesile olmasını diliyorum."