Üye Girişi
Haberler

Murat Karahan ile Anadolu'nun Eşsiz Hazineleri Konseri Ankara'da

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Limak Filarmoni Orkestrası, ünlü tenor Murat Karahan'ın solist olarak yer alacağı ve Anadolu'nun kültürel derinliğini yansıtan eserlerin modern orkestrayla yorumlanacağı özel bir konser verecek. Konserin tüm geliri, Türkiye'nin Mühendis Kızları Programı'na aktarılacak.

Limak Filarmoni Orkestrası, "Murat Karahan ile Anadolu'nun Eşsiz Hazineleri" konseriyle 4 Ekim'de Ankara'da izleyici karşısına çıkacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Limak Vakfı tarafından kurulan ve bu yıl 7. yılını kutlayan Limak Filarmoni Orkestrası, Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde Anadolu'nun kültürel derinliğini yansıtan ve halk müziğinin nadide örneklerinin yer aldığı özel konser verecek.

Orkestranın sanat yönetmeni ünlü tenor Murat Karahan'ın solist olarak sahne alacağı konserde, halk müziği eserleri modern orkestrasyon eşliğinde senfonik bir tarzda yorumlanacak.

Konserde, Karahan'a ve 70 enstrümandan oluşan Limak Filarmoni Orkestrası'na dünyanın en prestijli opera evlerinde orkestra şefi olarak görev alan İbrahim Yazıcı eşlik edecek.

İzleyicileri, farklı yörelerden seçilmiş türkülerle unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıkaracak konser, Anadolu'nun zengin kültürel mirasını filarmonik dokunuşla daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

Konserin tüm geliri ise mühendislik alanında kariyer yapmayı hedefleyen genç kadınlara burs, mentörlük ve eğitim fırsatları sağlayarak onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunan Türkiye'nin Mühendis Kızları Programı'na aktarılacak.

4 Ekim saat 20.30'da Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleşecek konserin biletleri Biletix'te satışa sunuldu.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi

Murat Karahan Kültür Sanat Etkinlik Türkiye Ekonomi Ankara Kültür Sanat Müzik Yaşam

Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma

 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir

Adli tıp uzmanından olay iddia: Dişleri tek tek sökülmüş olabilir

 Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?

Türkiye'de benzer bir saldırı riski var mı? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tupperware iflas mı etti? Tupperware battı mı? Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? İbrahim Tatlıses'in kızı kim? Kuruluş Osman bu akşam var mı? 18 Eylül ATV yayın akışı, Kuruluş Osman yeni sezon bölümü yayınlanacak mı? Antalya hava durumu 18 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak? Anayasanın 4. Maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi nelerdir? Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi? Pınar Deniz'in gelinliği ne kadar? Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in düğün kareleri… FB- GS derbisi maç bilet fiyatları ne kadar? Passolig maç bileti satın al! Icardi derbide oynayacak mı? Fenerbahçe- Galatasaray derbisi kadrosunda Icardi var mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? (ais.osym.gov.tr) Ankara su kesintisi sorgulama 18 Eylül! Mamak ve Altındağ'da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });