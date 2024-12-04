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Muradiye OSB'ye Kesintisiz Enerji Müjdesi

Muradiye OSB'ye Kesintisiz Enerji Müjdesi
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Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde kesintisiz enerji sağlamak amacıyla yapılacak indirici merkez yatırımı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesine alındı. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, sanayicilere müjdeyi verdi.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda üst düzey yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde müjdeyi verdi. Bölgeye ait indirici merkez yatırımı, sanayi bölgesinde kesintisiz enerji sağlamak için bakanlığın 2025 yılı bütçesine alındı.

Manisa'da 2021 yılından bu yana Muradiye OSB'de kesintisiz elektrik için yapılan çalışmalardan biri daha meyvesini verdi.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda üst düzey yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde Manisalı sanayicilere müjdeyi verdi. Bölgeye ait indirici merkez yatırımı, sanayi bölgesinde kesintisiz enerji sağlamak için bakanlığın 2025 yılı bütçesine alındı.

Konuyla ilgili Ankara'da üst düzey yetkililerle çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, mevcuttaki Muradiye OSB ve Uzunburun Genişleme Alanı için kesintisiz enerji sağlamak amacı ile bölgeye ait indirici merkez yatırımının, 2025 yılı bütçesine alındığının müjdesini verdi. Başkan Osman Kıvırcık Manisalı sanayicilere yatırımın hayırlı olmasını diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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