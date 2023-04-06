Müjdeyi Bakan Bilgin vermişti! Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine yükseltildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gazi aylıklarının asgari ücret seviyesine yani 8 bin 506 liraya yükseltildiğini açıkladı. Güvenlik korucularının emekli maaşları ise 7 bin 500'ye yükseltildi. Hatırlanacağı üzere Bakan Vedat Bilgin geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gazi ve güvenlik korucularıyla ilgili müjdeyi duyurmuştu.